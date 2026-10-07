ОСНС перевели в онлайн: работодатели смогут оформить договор без посещения офиса

Работодатели в Казахстане получили возможность полностью онлайн оформлять договор обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей. Новый сервис запустила Государственная аннуитетная компания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Весь процесс доступен дистанционно – от регистрации и заполнения данных до расчета стоимости, формирования договора и его подписания.

Документы и необходимые справки можно загрузить непосредственно через портал. Часть сведений при заполнении формы автоматически подтягивается из государственных информационных систем и Единой страховой базы данных.

Остальные данные работодатель вносит самостоятельно. Перед подписанием договора информацию можно проверить и при необходимости скорректировать.

Для оформления потребуется действующая электронная цифровая подпись юридического лица. Все основные действия выполняются на одном сайте без перехода на сторонние сервисы.

«Запуск онлайн-сервиса направлен прежде всего на то, чтобы сделать оформление страхования более удобным и доступным для работодателей. Возможность пройти процедуру самостоятельно в цифровом формате позволяет сэкономить время и получить необходимую услугу без посещения офиса», – отметил председатель правления Государственной аннуитетной компании Олжас Ашкеев.

Сколько работников уже охвачено страхованием

По данным Минтруда, обязательным страхованием от несчастных случаев сейчас охвачено около 3,5 млн работников. Это на 1 млн 130 тыс. человек больше, чем годом ранее.

До конца 2026 года планируется довести количество работодателей, заключивших такие договоры, до 130 тыс.

Обязательное страхование от несчастных случаев является одним из механизмов социальной защиты работников. В предусмотренных законом случаях страховые выплаты могут покрывать вред, связанный с утратой трудоспособности, а также расходы на лечение, медицинскую и профессиональную реабилитацию.

Параллельно Министерство продолжает работу по профилактике производственного травматизма. Для этого используются цифровые инструменты мониторинга предприятий и развивается система оценки профессиональных рисков непосредственно на рабочих местах.