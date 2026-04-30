Специальный налоговый режим действует на основе упрощенной декларации, который остается одним из ключевых инструментов для малого бизнеса. Он предусматривает минимизацию учета и упрощенную отчетность при соблюдении ряда условий.

Основное преимущество режима - снижение административной нагрузки и возможность ведения учета без привлечения бухгалтера, особенно при отсутствии наемных работников.

Кому можно применять упрощенку

Применять "упрощенку" могут предприниматели, одновременно соответствующие установленным требованиям.

Одним из ключевых критериев является годовой доход, который не должен превышать 600 000 МРП. В 2026 году это составляет порядка 2,595 млрд тенге.

При этом численность работников и наличие филиалов не ограничиваются напрямую, однако обязательным условием остается соблюдение всех критериев одновременно.

В случае нарушения хотя бы одного из требований предприниматель автоматически переводится на общеустановленный режим налогообложения.

Отдельное внимание уделяется видам деятельности. Упрощенный режим доступен не для всех: действует так называемый "запретительный список", утвержденный Правительством, в который входят отдельные категории бизнеса.

Как перейти на "упрощенку"

Переход между режимами возможен как автоматически, так и добровольно. Предприниматель вправе самостоятельно перейти на общеустановленный режим, подав соответствующее заявление через кабинет налогоплательщика.

Также важным процедурным требованием является срок подачи заявления. Для продолжения применения упрощенной декларации в 2026 году необходимо было подать уведомление до 1 марта.

В противном случае налогоплательщик переводится на общеустановленный режим задним числом с начала года.

Отдельно отмечается, что новый показатель МРП с 1 января 2026 года установлен на уровне 4 325 тенге, что напрямую влияет на расчет предельного дохода и других налоговых показателей.

Таким образом, упрощенная декларация в 2026 году сохраняет статус одного из самых доступных налоговых режимов для предпринимателей, однако требует строгого соблюдения установленных критериев.