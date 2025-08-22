Особняк Масимова оказался "слишком элитным" для школы
Дом за 1,8 млрд тенге признали непригодным для образования.
Конфискованный особняк бывшего главы КНБ Карима Масимова, который выставлен на торги за 1,8 млрд тенге, оказался непригодным для использования в качестве школы или детского сада, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в управлении образования Астаны, здание в районе Нура по адресу ул. Ерейментау, 1 не соответствует санитарным нормам и требованиям, предъявляемым к социальным объектам.
По словам специалистов, особняк проектировался и строился как элитное жильё, и его архитектурные особенности — планировка, инженерные сети, коммуникации — не позволяют перепрофилировать его под образовательное учреждение без масштабной реконструкции.
"В связи с этим особняк не рассматривается для передачи в коммунальную собственность под размещение школ или других образовательных учреждений", — подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, объект, конфискованный у Масимова после приговора суда, останется выставленным на аукционе, но как коммерческая недвижимость.
Напомним, дом Карима Масимова был выставлен на продажу с движимым имуществом в количестве 879 единиц. На участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража. Элитный особняк бывшего председателя КНБ не смогли продать с первого раза. Пришлось снова объявить аукцион.
Сам Карим Масимов находится в местах лишения свободы.
В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова.
Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Ранее сообщалось, что сабли и драгоценности из особняка Карима Масимова продали за 10 млн тенге.
