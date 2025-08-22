Конфискованный особняк бывшего главы КНБ Карима Масимова, который выставлен на торги за 1,8 млрд тенге, оказался непригодным для использования в качестве школы или детского сада, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении образования Астаны, здание в районе Нура по адресу ул. Ерейментау, 1 не соответствует санитарным нормам и требованиям, предъявляемым к социальным объектам.

По словам специалистов, особняк проектировался и строился как элитное жильё, и его архитектурные особенности — планировка, инженерные сети, коммуникации — не позволяют перепрофилировать его под образовательное учреждение без масштабной реконструкции.

"В связи с этим особняк не рассматривается для передачи в коммунальную собственность под размещение школ или других образовательных учреждений", — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, объект, конфискованный у Масимова после приговора суда, останется выставленным на аукционе, но как коммерческая недвижимость.

Напомним, дом Карима Масимова был выставлен на продажу с движимым имуществом в количестве 879 единиц. На участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража. Элитный особняк бывшего председателя КНБ не смогли продать с первого раза. Пришлось снова объявить аукцион.

Сам Карим Масимов находится в местах лишения свободы.

В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова.

Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ранее сообщалось, что сабли и драгоценности из особняка Карима Масимова продали за 10 млн тенге.