На совместном заседании палат Парламента подняли вопрос о том, как будет выстроено правовое регулирование города Алатау и насколько его особенности будут соответствовать действующему законодательству Казахстана, передает BAQ.KZ.

С соответствующим вопросом выступил депутат Марат Башимов. Он отметил, что в проекте закона значительная часть регулирования передается на уровень городской администрации.

«В проекте предусмотрено, что регулирование города Алатау, в том числе все ключевые секторы экономики, налоги, строительство, экология, предпринимательство будут осуществляться актами администрации. Понятно, что для ускоренного развития города должны быть специальные подходы, но при этом возникает вопрос - как эти особенности будут соотноситься с действующим законодательством Республики Казахстан?»

В ответ заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев пояснил, что для города действительно формируется отдельная управленческая модель, ориентированная на экономическое развитие и привлечение инвестиций.

«Все нормы, касающиеся развития города с точки зрения привлечения инвестиций, финансов, инфраструктуры, земельных вопросов, предполагается регулировать актами Совета, возглавляемого премьер-министром. Совет будет формироваться указом, и по сути мы строим самостоятельную экосистему, которая позволит городу динамично развиваться и принимать решения для экономического роста и привлечения инвестиций», - ответил министр.

При этом он подчеркнул, что ключевые основы законодательства страны останутся неизменными и не будут затронуты.

«Что касается основополагающих прав граждан, законодательства о правоохранительной системе, уголовно-процессуальных норм, семейных отношений, государственной границы и всей системы государственной власти - это остаётся в рамках республиканского законодательства. Всё, что связано с Конституцией и базовыми принципами государства, остаётся незыблемым, тогда как решения по экономическому развитию города будут приниматься на уровне Совета», - заявил чиновник.

Таким образом, предполагается, что Алатау получит расширенные полномочия в экономической и инвестиционной сфере, при сохранении базовых правовых норм на уровне всей страны.