Особый статус Алатау обеспечит приток инвестиций до 10 трлн тенге
Общий инвестиционный потенциал проекта оценивается в 10 триллионов тенге до 2050 года.
Создание города Алатау с особым правовым режимом рассматривается как ключевой шаг в развитии экономики Казахстана и укреплении его позиций в регионе. Об этом заявила депутат Мажилиса Снежанна Имашева на совместном заседании палат парламента, передает BAQ.KZ.
По её словам, внедрение специальных правовых режимов уже доказало свою эффективность в мире и стало основой для стремительного роста целых городов и экономик.
«Город Алатау - это первый масштабный шаг в реализации стратегии специальных правовых режимов. Можно сказать, что это наш политический и экономический манифест. В мире уже есть десятки подобных примеров, когда города, созданные с нуля, превращались в мощные экономические центры благодаря особым условиям управления и инвестиционной политике», – отметила Имашева.
Она привела в пример международный опыт, включая китайский Шэньчжэнь, Дубай и южнокорейский Сонгдо, подчеркнув, что такие модели позволяли формировать новые точки роста экономики.
«Шэньчжэнь за несколько десятилетий превратился из небольшой деревни в технологический центр с населением более 17 миллионов человек. Дубай стал глобальным хабом благодаря свободным экономическим зонам и предсказуемой политике для инвесторов. Эти примеры показывают, что автономия в управлении и гибкость в принятии решений становятся ключевыми факторами успеха», – заявила депутат.
Имашева также подчеркнула, что проект Алатау предусматривает значительные инвестиции и создание благоприятной среды для бизнеса.
«Общий инвестиционный потенциал проекта оценивается в 10 триллионов тенге до 2050 года, при этом проекты на сумму около 1 триллиона уже находятся в активной стадии. Город получит собственную правовую базу, что позволит сократить бюрократию и ускорить реализацию проектов. Все ключевые процессы будут переведены в цифровой формат, что обеспечит прозрачность и оперативность принятия решений», – сказала она.
Кроме того, депутат отметила, что важным элементом станет защита инвесторов и создание понятной правовой среды.
«Инвестиционные споры планируется рассматривать на базе международного финансового центра с применением принципов английского права. Это создаёт для инвесторов понятные и безопасные условия, усиливает доверие и повышает конкурентоспособность Казахстана на глобальном уровне. Выгодное географическое положение Алатау также станет одним из ключевых факторов успех. Алатау располагается на маршруте Срединного коридора и инициативы «Один пояс - один путь», что делает его важным транспортно-логистическим узлом. В сочетании с особыми условиями и низкой налоговой нагрузкой это уже привлекает крупных международных инвесторов. Мы говорим не просто о строительстве города, а о формировании нового экономического центра и цифрового хаба. Это исторический шанс для Казахстана закрепить лидерство в регионе на десятилетия вперёд, и важно его не упустит», – подчеркнула Имашева.
