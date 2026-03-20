Создание города Алатау с особым правовым режимом рассматривается как ключевой шаг в развитии экономики Казахстана и укреплении его позиций в регионе. Об этом заявила депутат Мажилиса Снежанна Имашева на совместном заседании палат парламента, передает BAQ.KZ.

По её словам, внедрение специальных правовых режимов уже доказало свою эффективность в мире и стало основой для стремительного роста целых городов и экономик.

«Город Алатау - это первый масштабный шаг в реализации стратегии специальных правовых режимов. Можно сказать, что это наш политический и экономический манифест. В мире уже есть десятки подобных примеров, когда города, созданные с нуля, превращались в мощные экономические центры благодаря особым условиям управления и инвестиционной политике», – отметила Имашева.

Она привела в пример международный опыт, включая китайский Шэньчжэнь, Дубай и южнокорейский Сонгдо, подчеркнув, что такие модели позволяли формировать новые точки роста экономики.

«Шэньчжэнь за несколько десятилетий превратился из небольшой деревни в технологический центр с населением более 17 миллионов человек. Дубай стал глобальным хабом благодаря свободным экономическим зонам и предсказуемой политике для инвесторов. Эти примеры показывают, что автономия в управлении и гибкость в принятии решений становятся ключевыми факторами успеха», – заявила депутат.

Имашева также подчеркнула, что проект Алатау предусматривает значительные инвестиции и создание благоприятной среды для бизнеса.

«Общий инвестиционный потенциал проекта оценивается в 10 триллионов тенге до 2050 года, при этом проекты на сумму около 1 триллиона уже находятся в активной стадии. Город получит собственную правовую базу, что позволит сократить бюрократию и ускорить реализацию проектов. Все ключевые процессы будут переведены в цифровой формат, что обеспечит прозрачность и оперативность принятия решений», – сказала она.

Кроме того, депутат отметила, что важным элементом станет защита инвесторов и создание понятной правовой среды.