Учитель - это профессия, которая формирует будущее страны. В Казахстане она давно перестала быть лишь видом занятости: сегодня это призвание и общественная миссия, связанная с воспитанием личности и развитием общества. Закон “О статусе педагога”, цифровизация школ, обновление содержания образования и внедрение современных технологий - всё это меняет не только ежедневную работу учителя, но и отношение общества к его труду.

История - это не просто даты и события, а прежде всего понимание закономерностей развития общества и роли человека в нём. Заинтересовать школьников этим предметом непросто: здесь нужны не только глубокие знания, но и особое педагогическое мастерство - умение увлечь, показать связь прошлого с настоящим и будущим.

Адамов Нурлан Жумагазинович, учитель истории школы будущего № 99 города Астаны, - один из тех, для кого преподавание стало не просто профессией, а делом жизни. Его собственный выбор в пользу педагогики когда-то определил пример школьного учителя, сумевшего увлечь своим предметом и показать, что работа учителя имеет особый смысл. Сегодня Нурлан Жумагазинович признается: он рад, что связал свою жизнь с этой профессией, ведь быть учителем - значит иметь возможность влиять на судьбу учеников, направлять их и помогать в выборе жизненного пути.

О том, как меняется восприятие учителя в обществе, как Закон “О статусе педагога” отражается на жизни школ, какие перспективы карьерного роста открываются и с какими трудностями сталкиваются педагоги, мы поговорили с Нурланом Жумагазиновичем. В интервью корреспонденту BAQ.KZ он поделился личным опытом, взглядами на профессию и советами для тех, кто только задумывается о карьере учителя.

- Почему вы выбрали профессию педагога, и изменилось ли ваше отношение к ней за годы работы?

- Выбрал профессию педагога, потому что на меня огромное влияние оказал учитель истории, который смог нас увлечь своим предметом, сумел показать, что работа учителя имеет глубокий смысл. Это классическая история влияния учителя на ученика, доказывающая еще раз огромную роль учителя в жизни человека. За годы работы отношение стало еще более осознанным, я понял, что учительство – это не только про предмет, но и ответственность за судьбу маленького человека. Мне, думаю повезло в жизни, что выбрал профессию учителя, так как имею особый статус, охраняемый законом страны и стабильный доход в нашем нестабильном мире.

- Как, по вашему мнению, сегодня в обществе воспринимают педагогов?

- Сегодня в обществе отношение к педагогам скорее положительное, чем отрицательное. Педагоги воспринимаются как люди, выполняющие важнейшую образовательную функцию. В стране уровень реального уважения соответствует тем обязательствам , которое требуется от нашей профессиональной деятельности. Но общество, особенно родители наши должны понять, что мы тоже люди, со своими недостатками и достоинствами, ограниченными ресурсами и возможностями. В силу публичности професии педагога, на сегодня для нас очень важна репутация и имидж. Это, конечно, зависит прежде всего от нашего отношения к своим обязанностям и профессионализма.

- На ваш взгляд, повлияло ли принятие Закона “О статусе педагога” на повышение статуса учителей в обществе?

- Принятие Закона “О статусе педагога” стало важным шагом признание учителя, как ключевой фигуры в развитии общества: ему вернули уважение на уровне закона, усилили материальную и социальную поддержку, защиту от неправомерного давления, а также право на уважение чести и достоинства. Сейчас запрещено законом привлекать педагогов к работам, не связанным с их прямыми обязанностями, что укрепило уважение к их времени и труду.

- Какие реальные изменения в жизни педагогов вы заметили после принятия этого Закона?

- В реальности закон не только закрепил уважение к профессии, но и улучшил материальное положение, условия труда и правовую защищенность педагогов. Педагоги получили поэтапное увеличение заработной платы, доплаты за наставничество, запрет на привлечение педагогов к работам не связанные с их профессиональной деятельностью, ограничение количества отчетности, введение административной ответственности за оскорбление педагога. Была введена национальная система уровней квалификации педагога с определенной надбавкой. 15 августа 2025 года на республиканской августовской конференций педагогов Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручения по внесению в закон “О статусе педагога” изменения в сторону усиления защиты интересов педагогов. Это свидельствует о том, что необходимо совершенствовать Закон и что глава государства в курсе актуальных проблем профессиональной деятельности педагогов.

- Как вы оцениваете нынешнюю нагрузку педагогов, соответствует ли она заработной плате?

- В последнее время зарплата стала намного выше, но иногда нагрузка не пропорциальна вложенному труду и времени. В профессиональной деятельности педагога школы имеются такие особенности: это когда определенная часть работы выполняется вне уроков, огранизация олимпиад, конкурсов, родительские собрания, заполнение электронных журналов и отчетов, а также подготовка к урокам и внеклассным мероприятиям. Но у нас есть каникулярные дни для детей после каждой четверти, которая позволяет педагогу в их отсутствие выполнить определенные виды работ, а также 56 календарных дней отпуска с оплатой расходов на оздоровление.

- Есть ли сегодня реальные возможнности для карьерного роста в системе образования?

- Реальные возможности для карьерного роста у педагогов действительно существуют. Это может быть продвижение по должностям - от учителя до руководителя методического объединения, заместителя директора, директора школы, а затем и до руководителя отдела или управления образования. Другим направлением служит рост на основе профессиональных категорий: педагог-модератор, педагог-эксперт, педагог-исследователь, педагог-мастер. Кроме того, существует и научно-методическая карьера, которая включает разработку авторских программ, участие в научных исследованиях, экспертных советах и в создании образовательных стандартов.

- Как изменилось обеспечание школ-техническое, методическое икадровое за последние годы?

- В последнее время, в связи с введением подушевого финансирования, школы смогли укрепить своё материально-техническое положение. Это позволило активно внедрять интерактивные панели, проекторы, компьютерные классы и лабораторное оборудование. Массово произошло подключение школ к широкополосному интернету. В учебных заведениях появились цифровые платформы, STEM-кабинеты, кабинеты робототехники, 3D-проекторы и наборы для экспериментов. В методическом обеспечении обновлены учебные программы с переходом на обновлённое содержание образования. Разрабатываются и распространяются электронные учебники и методические пособия, а также дистанционные курсы для педагогов. Внедрена новая система карьерного роста и доплат. Реализуется проект “1000 лидеров изменений”, инициированный Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. С 2023 года Министерство просвещения совместно с Назарбаев Интеллектуальными школами проводит отбор и подготовку новых управленцев. Планируется полная автоматизация процедур приёма на работу. Создаётся республиканская база данных резервистов и высокопрофессиональных педагогов.

- Что для вас является самым сложными аспектами работы в школе?

- Одновременно приходится вести уроки, готовить материалы, проверять тетради, работать с документацией, проходить аттестацию и курсы повышения квалификации. Нужно заполнять множество форм, планов, отчётов и журналов - как в бумажном, так и в электронном виде. Важен индивидуальный подход к каждому ученику. Интерес школьников удержать трудно, особенно когда вокруг столько отвлекающих факторов - гаджеты, интернет, соцсети. Конструктивное взаимодействие с родителями тоже не всегда возможно: кто-то чрезмерно контролирует процесс, а кто-то полностью устраняется.

- Достаточно ли государство поддерживает педагогов в вопросах повышения квалификации?

- Государство очень серьезное внимание уделяет в систему повышения квалификации педагогов, особенно в вопросах цифровизации, инклюзивного образования, критического мышления, эмоционального интеллекта. Появились дистанционные курсы, программы для лидеров, подготовка управленцев и методистов нового уровня.

- Какие меры, по вашему мнению могли бы поднять престиж профессии и удерживать талантливых молодых специалистов в школе?

- Для повышения престижа профессии и удержания талантливых молодых специалистов необходимо обеспечить конкурентоспособную, стабильную и высокую заработную плату. Важно не допускать командно-административную систему управления в организации учебно-воспитательного процесса. Следует формировать положительный образ учителя через СМИ и социальные сети, а также обеспечивать психологическую поддержку педагогов. В вопросе повышения престижа профессии педагога в последнее время достигнуты значительные результаты. С каждым годом всё больше обладателей “Алтын белгі” выбирают профессию учителя, а те молодые специалисты, которые покидают школу, просто понимают, что эта деятельность не является их призванием.

- Какие моменты в вашей работе вызывают у вас особое чувство гордости за профессию?

- Чувство гордости за свою профессию я испытываю, когда вижу успехи и личностный рост учеников, их уверенность в своих силах и желание учиться. Когда замечаешь результат - ученика, который когда-то не проявлял интереса к учёбе, а теперь взялся за учебники - это особенно вдохновляет. Не меньше радует и признание со стороны детей и родителей, ведь именно тогда понимаешь, что твой труд действительно приносит пользу.

- Что бы вы хотели сказать молодым людям, которые только задумываются о профессии учителя?

- Будьте смелыми и позитивными , только таким людям под силу учительский труд. Умение быть постоянно в поиске, задавать множество вопросов и искать на них ответы, творить и увлекать, прощать и любить. Профессия учителя - это не просто работа, а путь, на котором ты каждый день влияешь на чью-то судьбу.