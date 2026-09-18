Осознанный выбор вместо «легких денег»: молодежный форум прошел в Караганде

Сегодня в Карагандинской области прокуратурой совместно с акиматом с участием департаментов экономических расследований и полиции прошел молодежный форум «Жастар – Заң мен тәртіптің тірегі», приуроченный к началу учебного года.

В работе форума приняли участие аким области Ермаганбет Булекпаев, прокурор области Мурат Тлеубердиев, председатель Комитета Министерства внутренних дел Арман Саданов, начальник Департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры Аида Ануар, начальник Департамента экономических расследований Дархан Куракбаев, а также представители молодежных организаций и общественные деятели.

Мероприятие проведено в рамках продвижения концепции «Закон и порядок» и направлено на повышение правовой культуры молодежи, профилактику правонарушений и формирование ответственного отношения к принимаемым решениям.

Выступая на собрании, аким области Ермаганбет Бөлекпаев рекомендовал более чем 15 тысячам студентов, принявшим участие в форуме, ознакомиться с Конституцией.

«Сегодня на формирование взглядов и поведения молодежи все больше влияет цифровая среда – прежде всего социальные сети. Особенно восприимчивы к этому подростки: стремление быстро заработать, порой, приводит их к серьезным ошибкам и даже преступлениям. Поэтому, как отмечает Глава государства, наша задача – говорить с молодым поколением об ответственности, порядочности и уважении к закону на понятном ему языке и в современных форматах. Впервые в истории Казахстана Основной Закон изначально был подготовлен на государственном языке. И что особенно важно – его текст стал понятнее и доступнее для граждан. Важно, чтобы Конституция была не просто документом, о котором мы знаем, а текстом, который мы действительно читали и понимаем. Человек осознанно соблюдает закон тогда, когда понимает не только его требования, но и то, какие права, свободы и общественные отношения этот закон защищает», – отметил глава региона

Также на форуме участникам показали реальные истории молодых людей, оказавшихся вовлеченными в распространение наркотиков, интернет-мошенничество, финансовые пирамиды и дропперство. На конкретных примерах правоохранители рассказали о том, как необдуманный поступок или желание быстро заработать могут привести к серьезным правовым последствиям.

Выступая перед участниками Форума прокурор области отметил, что развитие цифровых технологий создает не только новые возможности, но и новые вызовы, требующие современных подходов к профилактике преступности.

В рамках форума на юридическом факультете Карагандинского национального исследовательского университета имени Букетова по инициативе прокуратуры открыта «Аудитория будущего прокурора». Она оснащена тематическими стендами и научной литературой о деятельности органов прокуратуры. Здесь будут проходить занятия по дисциплине «Прокурорский надзор» с участием практических работников прокуратуры.

Форум прошел в открытом и интерактивном формате. Помимо выступлений экспертов, состоялись игры, диалоги со студентами и панельные сессии, в ходе которых участники обсудили конкретные вопросы и внесли свои предложения.

«Закон и порядок» – это не только работа государственных органов. Это ежедневный осознанный выбор каждого. Именно с такого выбора начинается правовая культура и ответственное общество.