В соцсетях Казахстана и других стран вновь распространилась мошенническая схема, замаскированная под просьбы о помощи от одиноких матерей. Злоумышленники создают фейковые аккаунты с трогательными историями и фотографиями младенцев, чтобы выманивать деньги у добрых и отзывчивых людей, передает BAQ.KZ.

По легенде, женщина с младенцем якобы оказалась в бедственном положении — её бросил муж, денег нет даже на питание для ребёнка. Затем в комментариях под постами крупных родительских сообществ начинаются просьбы:

"Одолжите баночки с детским питанием, остались только две порции. Деньги верну, как только поступят"; "Смесь не подошла, малышка покрылась сыпью, нужны гипоаллергенные — обменяю на обычные"

Через несколько минут под комментарием появляются другие "мамы" или сочувствующие — также фейковые — которые якобы не могут помочь питанием, но просят номер карты, чтобы "перекинуть немного денег".

Цель — не детское питание, а быстрый сбор "мелких" переводов с карт.

Как распознать мошенников: пошаговая инструкция

Попросите адрес для передачи питания. Если игнорируют — это тревожный знак.

Напишите с другого аккаунта и предложите перевести деньги — мошенники "выйдут на связь" моментально.

Если адрес всё же дали, напишите, что вы подъехали. При отсутствии ответа — фейк подтверждён.

Настоящая мама, действительно в беде, скорее всего, сама выйдет на связь — и в этом случае вы уже сами примете решение.