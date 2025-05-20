Осталась одна порция смеси: мошенники давят на жалость казахстанцев через голодных детей
Фейковые мамочки выманивают деньги на детское питание.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В соцсетях Казахстана и других стран вновь распространилась мошенническая схема, замаскированная под просьбы о помощи от одиноких матерей. Злоумышленники создают фейковые аккаунты с трогательными историями и фотографиями младенцев, чтобы выманивать деньги у добрых и отзывчивых людей, передает BAQ.KZ.
По легенде, женщина с младенцем якобы оказалась в бедственном положении — её бросил муж, денег нет даже на питание для ребёнка. Затем в комментариях под постами крупных родительских сообществ начинаются просьбы:
"Одолжите баночки с детским питанием, остались только две порции. Деньги верну, как только поступят";
"Смесь не подошла, малышка покрылась сыпью, нужны гипоаллергенные — обменяю на обычные"
Через несколько минут под комментарием появляются другие "мамы" или сочувствующие — также фейковые — которые якобы не могут помочь питанием, но просят номер карты, чтобы "перекинуть немного денег".
Цель — не детское питание, а быстрый сбор "мелких" переводов с карт.
Как распознать мошенников: пошаговая инструкция
Попросите адрес для передачи питания. Если игнорируют — это тревожный знак.
Напишите с другого аккаунта и предложите перевести деньги — мошенники "выйдут на связь" моментально.
Если адрес всё же дали, напишите, что вы подъехали. При отсутствии ответа — фейк подтверждён.
Настоящая мама, действительно в беде, скорее всего, сама выйдет на связь — и в этом случае вы уже сами примете решение.
"Помогайте только проверенным фондам или людям, которых вы знаете лично. Не переводите деньги первому встречному в интернете — даже если история кажется трогательной", — говорится в сообщении Telegram-канала aqparatsaqsysy.
Самое читаемое
- Токаев подписал закон о передаче США в аренду земельного участка
- Путин сделал заявление после переговоров с Трампом
- Гроза и пожарная опасность: почти во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Призванный в апреле срочник умер спустя три недели службы в Аягозе
- Три педагога погибли в ДТП: Жителя Туркестанской области судят в Костанае