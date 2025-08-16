Вблизи села Жанаул Актогайского района во время проведения дорожных работ рабочие обнаружили останки, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 14 августа - в кювете недалеко от села были найдены фрагменты костей.

"По факту обнаружения фрагментов костей начато досудебное расследование. Назначено и проводится комплекс необходимых мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП Павлодарской области.

Правоохранители заявили, что все обстоятельства будут установлены в процессе расследования.