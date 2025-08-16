Останки обнаружили при ремонте дороги в Павлодарской области
Начато досудебное расследование.
Сегодня, 01:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:46Сегодня, 01:46
114Фото: qazavtojol
Вблизи села Жанаул Актогайского района во время проведения дорожных работ рабочие обнаружили останки, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл 14 августа - в кювете недалеко от села были найдены фрагменты костей.
"По факту обнаружения фрагментов костей начато досудебное расследование. Назначено и проводится комплекс необходимых мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП Павлодарской области.
Правоохранители заявили, что все обстоятельства будут установлены в процессе расследования.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Борт Путина стал самым отслеживаемым самолетом на Flight Radar 24
- Жертву пранка жестоко избили в Актобе
- После трагедии в Павлодаре старший ребёнок выписан, мать борется за жизнь
- Зарплаты до 900 тысяч тенге: ТОП востребованных профессий в промышленности Казахстана