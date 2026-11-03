Остановки, скамейки и лифты: в Астане зарегистрировано около 70 фактов вандализма
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В столице на системной основе проводится работа по выявлению и пресечению случаев повреждения чужого имущества и актов вандализма. Основное внимание уделяется профилактике правонарушений и формированию бережного отношения к городской инфраструктуре.
Для контроля за общественным порядком в городе установлены камеры видеонаблюдения, ведётся постоянный мониторинг общественных пространств. Сотрудники полиции также проводят разъяснительную работу с жителями, используя громкоговорящую связь и дроны, призывая горожан соблюдать порядок и беречь общее имущество.
С начала года в столице зарегистрировано порядка 70 фактов порчи имущества. Чаще всего от действий нарушителей страдают остановочные павильоны, скамейки, урны и рекламные конструкции. Также фиксируются случаи повреждения камер видеонаблюдения в подъездах жилых домов и лифтового оборудования.
В полиции напоминают, что за умышленное повреждение чужого имущества предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством, включая возмещение причинённого ущерба, штрафы и административный арест.
Департамент полиции призывает жителей не оставаться равнодушными к подобным фактам и незамедлительно сообщать о случаях вандализма по номеру 102.
Особое значение имеет воспитание подрастающего поколения и формирование уважительного отношения к городской среде и общему имуществу.
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