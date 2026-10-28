Оставить будущим поколениям не только денежные накопления на счетах, но и качественно новую страну – Токаев обозначил миссию исторического масштаба
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу заявил, что ответственность перед будущими поколениями заключается не только в сохранении финансовых накоплений, но и в создании технологически развитого государства с сильной экономикой и высоким качеством жизни.
Глава государства напомнил, что главная задача Национального фонда заключается в сохранении и приумножении богатства страны для нынешнего и будущих поколений. По его словам, на протяжении многих лет фонд вносит значительный вклад в финансовую стабильность Казахстана.
При этом Президент подчеркнул, что забота о будущем страны требует конкретных решений уже сегодня.
«Глубоко убежден, что историческая ответственность перед будущими поколениями заключается не только в том, чтобы оставить им денежные накопления на счетах, но и построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент назвал эту задачу миссией исторического масштаба.
По его словам, откладывать решение накопившихся проблем нельзя. Развитие человеческого капитала и повышение качества жизни граждан должны стать долгосрочными инвестициями в будущее Казахстана.
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