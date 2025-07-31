Цифровое мошенничество стремительно развивается. Если ещё несколько лет назад казахстанцы сталкивались в основном с банальными SMS-ловушками, то сегодня аферисты используют всё более изощрённые схемы: от подмены номеров госорганов до поддельных инвестиционных платформ, передает BAQ.KZ.

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, с начала 2025 года в стране зарегистрировано более 12 000 случаев интернет-мошенничества - это почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в ведомстве, всего за шесть месяцев 2025 года от мошенников пострадали почти 23 тысячи человек. Общий ущерб от кибератак превысил 25 миллиардов тенге, при этом вернуть удалось лишь около 895 миллионов.

Почему это важно?

Несмотря на общее снижение уголовной преступности на 6,5%, именно интернет-мошенничество стало самой быстрорастущей категорией. Если в 2024 году за полгода было зафиксировано 9 936 подобных преступлений, то в 2025-м - уже 12 390.

Мошенники ловко маскируются под сотрудников банков, операторов государственных услуг, продавцов в Instagram и "инвесторов" в Telegram. Их основная цель - выманить у доверчивых граждан ИИН, данные банковских карт, CVV-коды и одноразовые пароли.

Вот 5 самых популярных схем, которыми сейчас пользуются мошенники в Казахстане:

1. Фальшивые SMS от 1414 и клоны eGov

Аферисты рассылают фальшивые SMS, выдавая их за уведомления от госуслуг с номера 1414. В SMS говорится о социальных выплатах, штрафах, проверках, бонусах и т.д. Пример: "Вам назначена выплата 212 000 тенге. Получите её по ссылке: egov-kz-pay.online". Далее ссылки ведут на фишинговые сайты, внешне похожие на настоящий портал eGov. Там жертву просят ввести ИИН, данные карты, CVV и SMS-код. После этого мошенники получают полный доступ к счёту. Также аферисты создают ботов в Telegram и WhatsApp, маскируя их под eGov, обещают "помощь" в получении выплат или списании кредитов.

2. Звонки от "банков" и вишинг

Мошенники звонят и представляются сотрудниками банка. Обычно они говорят, что на счёте замечены подозрительные операции и просят:

одноразовый код из SMS,

номер карты и CVV,

логин и пароль от онлайн-банкинга.

Таким образом они пытаются вывести деньги или оформить кредит на имя жертвы.

Важно знать:

Банк никогда не спрашивает CVV-коды или пароли по телефону. В случае сомнений - перезвоните по официальному номеру банка.

3. Ложные интернет-магазины

Фейковые страницы в OLX, Instagram или TikTok предлагают технику, одежду, мебель по заниженным ценам. После предоплаты товар не доставляют, страница удаляется.

Также популярна схема с мошенничеством при продаже недвижимости: фальшивые доверенности, подделанные документы и переоформление квартир на подставных лиц.

Пример: известный профессор и журналист Какен Камзин стал жертвой такой схемы, его имущество незаконно переоформили и продали, деньги вывели за рубеж.

4. "Вы выиграли iPhone 15!" - подарки от Kaspi и других брендов

Мошенники рассылают SMS и сообщения в мессенджерах с текстом вроде: "Поздравляем! Вы выиграли 1 000 000 ₸ или iPhone 15 от Kaspi. Чтобы получить приз, перейдите по ссылке...". На деле такие ссылки ведут на фишинговые сайты, оформленные под Kaspi, eGov или другие известные платформы, но не имеющие к ним никакого отношения. Как только вы вводите ИИН, номер карты, CVV и код из SMS, ваш счёт пустеет или оформляется микрокредит.

Запомните: Kaspi и другие официальные организации не рассылают ссылки на "розыгрыши".

5. Инвестиционные аферы: обещания "быстрого дохода"

"Вложите 10 000 тенге и уже через неделю получите 200 000 тенге!" - под такими громкими обещаниями работают десятки фейковых инвестиционных Telegram-ботов и страниц в Instagram. Мошенники показывают фальшивую статистику "прибыли", предлагают бонус за регистрацию, а потом требуют внести комиссию или налог для "вывода средств". После этого исчезают.

Проверяйте любую финансовую платформу на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Лицензия обязательна. Не инвестируйте через Telegram или Instagram.

Как не стать жертвой мошенников:

Не переходите по ссылкам из SMS или мессенджеров, даже если они выглядят "официально".

Не сообщайте никому ИИН, данные карты, CVV и SMS-коды.

Не оплачивайте товар, пока не получите его в руки.

Устанавливайте антивирусы и обновляйте системы безопасности на всех устройствах.

Всегда проверяйте подлинность сайтов: kaspi.kz, egov.kz и др.

При сомнениях — обращайтесь напрямую в банк или госорган.

Если вас обманули, немедленно подайте заявление в полицию и сохраните все переписки, скриншоты, чеки.

В МВД Казахстана и Агентстве по кибербезопасности подчёркивают:

"Несмотря на усилия по профилактике, многие граждане по-прежнему становятся жертвами аферистов. Будьте бдительны, не доверяйте лёгким деньгам и всегда проверяйте информацию из надёжных источников".

Помните: чем выше ваша цифровая грамотность - тем меньше шансов стать жертвой.