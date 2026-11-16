Осторожно, скользко: на каких трассах Казахстана ухудшится погода
16 Ноября 2026, 09:58
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16 Ноября 2026, 09:5816 Ноября 2026, 09:58
133Фото: shutterstock
Сегодня, 16 ноября, в Алматинской и Актюбинской областях ожидаются дождь со снегом и снегопады. На отдельных участках республиканских трасс дороги могут стать скользкими, а видимость – ухудшиться, передаёт BAQ.KZ.
Особую осторожность водителям стоит соблюдать на участках, где из-за осадков возможно образование скользкого покрытия.
Автомобилистам рекомендуют снизить скорость с учётом состояния дороги, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и отказаться от резких манёвров.
Перед поездкой проверить актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно по круглосуточному номеру 1403.
О закрытии трасс не сообщается.
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