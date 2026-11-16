Осторожно, скользко: на каких трассах Казахстана ухудшится погода

Сегодня, 16 ноября, в Алматинской и Актюбинской областях ожидаются дождь со снегом и снегопады. На отдельных участках республиканских трасс дороги могут стать скользкими, а видимость – ухудшиться, передаёт BAQ.KZ.

Особую осторожность водителям стоит соблюдать на участках, где из-за осадков возможно образование скользкого покрытия.

Автомобилистам рекомендуют снизить скорость с учётом состояния дороги, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и отказаться от резких манёвров.

Перед поездкой проверить актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно по круглосуточному номеру 1403.

О закрытии трасс не сообщается.