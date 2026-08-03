«Острые козырьки» и «Ван Пис»: звезды сериалов едут в столицу
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Если вы досмотрели «Игру престолов» до конца и до сих пор спорите про Джейме Ланнистера, у вас есть три дня на сборы. Николай Костер-Вальдау приезжает в Астану.
Международный фестиваль Comic Con Astana откроется 6 августа и продлится до 9-го, передает BAQ.KZ.
Фестиваль объединяет поклонников кино, сериалов, комиксов, видеоигр, аниме, косплея и современной поп-культуры. За годы проведения он стал крупнейшим событием такого формата в Центральной Азии.
Кто приедет
Впервые за свою историю фестиваль собирает сразу четырех международных хедлайнеров.
Датский актер Николай Костер-Вальдау известен по роли в «Игре престолов».
Британец Пол Андерсон сыграл Артура Шелби в «Острых козырьках». Того самого старшего брата, который держит на себе половину сериала.
Иньяки Годой и Таз Скайлар приедут от «One Piece» с Netflix. Если дома кто-то не отлипает от аниме, это к ним.
Актеры встретятся с поклонниками, расскажут о карьере и съемках, ответят на вопросы. Будут фотосессии и автограф-сессии.
Где все это будет
Площадок в этот раз две. На Barys Arena поставят сцену. Там пройдут встречи с хедлайнерами, панельные дискуссии, выступления, фотосессии и автограф-сессии.
Ледовый дворец «Алау» станет выставочной площадкой. Тематические зоны, стенды компаний, игровые пространства, презентации и интерактив. Там же подготовлена развлекательная программа для посетителей всех возрастов.
Не только актеры
На фестиваль приедут блогеры и создатели цифрового контента, художники, представители игровой индустрии и косплееры из разных стран.
В программе конкурс косплея, игровые турниры, выставки и презентации.
Кто бывал раньше
В прошлые годы до Астаны доезжали Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Пилу Асбек, Скотт Эдкинс, Эсай Моралес, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт, Пьер Спенглер и Александр Кузнецов.
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