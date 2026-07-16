Осужденного за укрывательство оправдали в кассации

Кассационный суд по уголовным делам отменил судебные акты в отношении гражданина К., осужденного за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава преступления.

Согласно материалам дела, в 2021 году в городе Байконыр К. удалил переписку в своем мобильном телефоне, что следствие расценило как сокрытие следов незаконной деятельности его знакомых.

Суд первой инстанции признал его виновным по статье 432 Уголовного кодекса и, с учетом акта амнистии, назначил наказание в виде восьми месяцев лишения свободы.

Защита обжаловала судебные акты, настаивая на отсутствии достаточных доказательств вины подсудимого.

Рассмотрев дело, кассационная инстанция пришла к выводу, что виновность К. не подтверждена достаточными и достоверными доказательствами. В частности, в ходе досудебного расследования не было установлено, какая именно переписка была удалена, с кем она велась, каково было ее содержание и каким образом ее удаление могло свидетельствовать о сокрытии следов преступления.

В связи с этим суд пришел к выводу, что обвинение не доказало совершение К. активных действий, образующих состав заранее не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления.

По итогам рассмотрения кассационный суд отменил ранее вынесенные судебные акты и прекратил производство по делу за отсутствием в действиях К. состава преступления, предусмотренного статьей 432 Уголовного кодекса.