В Мактааральском районном суде Туркестанской области рассмотрено представление в отношении осуждённого А., который находился на пробационном контроле, передает BAQ.KZ.

По итогам разбирательства суд принял решение заменить ранее назначенное наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы.

Как установил суд, в 2022 году А. был осуждён по пункту 3 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан за совершение кражи. Тогда ему было назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы. Однако, несмотря на предоставленную возможность отбывать наказание без изоляции от общества, осуждённый должных выводов не сделал.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что А. неоднократно нарушал условия пробационного контроля. Он употреблял спиртные напитки, совершил административное правонарушение, отсутствовал по месту жительства во время проверок, а также грубо нарушил условия контроля, самостоятельно сняв электронный браслет и покинув место проживания.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий осуждённый был задержан в другом городе и доставлен для дальнейшего разбирательства. В суде прокурор настаивал на удовлетворении представления и замене ограничения свободы на лишение свободы, указывая на систематический характер нарушений. Сам А. просил суд не лишать его свободы.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что осуждённый злостно и грубо нарушал порядок и условия отбывания наказания. Было отмечено, что ранее А. уже менялась мера наказания с лишения свободы на ограничение свободы, а в 2025 году он вновь был освобождён с аналогичной заменой. За период пробационного контроля ему трижды выносились официальные предупреждения, однако они не дали результата.

Постановлением суда от 16 ноября 2025 года оставшаяся часть наказания в виде 5 месяцев 24 дней ограничения свободы была заменена на лишение свободы. В настоящее время данное постановление не вступило в законную силу.