Осужденную 16 лет назад казахстанку экстрадировали из Кыргызстана
Женщина была приговорена к 15,5 годам лишения свободы за контрабанду и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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Генеральная прокуратура Республики Казахстан экстрадировала из Кыргызской Республики гражданку Казахстана для исполнения приговора, вынесенного 16 лет назад.
Согласно приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области от 23 ноября 2010 года, разыскиваемая женщина была признана виновной в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам следствия, в 2010 году женщина за денежное вознаграждение незаконно перевезла через государственную границу Республики Казахстан более одного килограмма гашиша с целью дальнейшего сбыта.
Однако в связи с наличием у нее несовершеннолетнего ребенка суд отсрочил исполнение наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Находясь под пробационным контролем, в 2017 году женщина уклонилась от исполнения приговора суда и была объявлена в розыск.
В марте текущего года ее задержали в Бишкеке. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана она была экстрадирована на родину.
В настоящее время осужденная помещена в следственный изолятор.
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