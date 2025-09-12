В Карагандинской области осужденные колонии №34 изготовили бюст великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Скульптура, выполненная вручную из гипса, передана в музей города Абай.

Работа приурочена к 180-летию со дня рождения Абая. Авторы постарались тщательно передать не только внешние черты, но и величие духа мыслителя. Теперь бюст займет место среди экспонатов, посвящённых жизни и творчеству Абая. В Департаменте УИС отметили, что инициатива направлена на сохранение памяти о национальном гении и воспитание уважения к культуре и истории Казахстана.