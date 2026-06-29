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Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»

Сегодня 2026, 02:18
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365info.kz Сегодня 2026, 02:18
Сегодня 2026, 02:18
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Фото: 365info.kz

Осужденные на пожизненное лишение свободы по делу об убийстве жительницы Атырау Яны Легкодимовой Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов этапированы в учреждение №39 «Черный беркут». Об этом сообщает «Ак Жайык» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, оба осужденных были доставлены в колонию на этой неделе. Учреждение №39 предназначено для лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Ранее общественный фонд «НеМолчиKZ» обратился в Комитет уголовно-исполнительной системы МВД с просьбой проверить информацию о том, что Хайржанов и Катимов якобы содержатся не в «Черном беркуте», а в учреждении №76 в Костанае. На момент публикации КУИС официально не комментировал дату этапирования осужденных.

Напомним, Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов были приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство Яны Легкодимовой. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

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