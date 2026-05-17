Осужденный из колонии обманывал жителей Павлодара через объявления об аренде

24-летнего заключенного из Усть-Каменогорска осудили за серию мошенничеств с фиктивной арендой жилья в Павлодаре и поселке Бухтарма.

Как информирует irbistv.kz, по данным суда, мужчина, находясь в исправительном учреждении №73, с апреля по июнь 2025 года размещал в интернете объявления о сдаче коттеджей посуточно. Стоимость аренды варьировалась от 20 до 80 тысяч тенге.

Потенциальным клиентам сообщали, что жилье свободно, после чего просили внести предоплату на указанный счет. Получив деньги, мошенник переставал выходить на связь. Как выяснилось, указанных домов не существовало.

Всего по делу установлено 30 эпизодов мошенничества. Общий ущерб составил около 800 тысяч тенге.

Несмотря на то что подсудимый вину не признал, межрайонный суд Павлодара счел собранные доказательства достаточными. Мужчине, ранее судимому за мошенничество, грабеж и кражу, назначили еще четыре года лишения свободы сверх неотбытого срока по предыдущему приговору.