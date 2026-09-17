Осужденный из колонии участвовал в вымогательстве по видеосвязи

В Петропавловске мужчина, отбывавший наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы, подключился по видеосвязи к вымогательству денег у двух потерпевших.

Что произошло

Как установил суд, соучастники Л. в сауне Петропавловска удерживали двух потерпевших и требовали у них деньги.

Л., находясь в пенитенциарном учреждении, подключился к разговору по видеосвязи. Вместе с другими участниками он предъявил потерпевшим незаконное требование передать деньги, угрожая применением насилия.

Таким образом, Л. поддержал общий преступный умысел и усилил психологическое давление на потерпевших.

Какие доказательства представили

Участие Л. в преступлении подтвердили собранные по делу доказательства.

Потерпевшие указали на него как на человека, участвовавшего в разговоре по видеосвязи и требовавшего передать деньги.

Кроме того, в телефоне другого соучастника обнаружили переписку с контактом «Саша». Номер телефона был зарегистрирован на Л. В переписке обсуждались обстоятельства преступления, попытки скрыть его следы, а также перевод Л. части полученных денег.

Данные мобильного оператора подтвердили принадлежность номера Л., а информация базовой станции показала, что в день преступления телефон находился в районе учреждения, где мужчина отбывал наказание.

Банковские операции подтвердили движение денежных средств. Также установлено, что потерпевшие оформили займы на 300 тыс. и 145 тыс. тенге.

Какое наказание назначил суд

Суд первой инстанции назначил Л. за вымогательство 3 года лишения свободы.

Однако окончательный срок наказания составил 8 лет лишения свободы. Это связано с тем, что новое преступление мужчина совершил во время отбывания наказания по приговору 2011 года, согласно которому ему было назначено 21 год 9 месяцев лишения свободы.

Кассационный суд по уголовным делам, изучив материалы дела и исследованные доказательства, пришел к выводу, что вина Л. доказана.

Наказание суд признал соразмерным содеянному. Судебные акты местных судов оставлены без изменения.

Ранее сообщалось, что мужчина вымогал деньги за «спокойную работу» в Алматы.

По версии следствия, мужчина представлялся общественным активистом и систематически требовал деньги у предпринимателей.

При этом он, как утверждается, ссылался на возможность обращения в государственные органы и создания препятствий для дальнейшей работы в случае отказа.

Полиция установила нескольких человек, которые сообщили об аналогичных обстоятельствах.

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