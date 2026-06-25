Осужденный за изнасилование сбежал из изолятора в области Абай, но был задержан

В области Абай осужденный, приговоренный за изнасилование, совершил побег из изолятора временного содержания. После появления ориентировки в социальных сетях редакция BAQ.KZ обратилась за комментарием в департамент полиции региона.

Как сообщили в ДП области Абай, в 2021 году мужчина был приговорен к условному лишению свободы. Однако в июне 2026 года, из-за неоднократных нарушений порядка отбывания наказания, суд заменил ему неотбытую часть наказания на реальное лишение свободы.

По данным полиции, во время прогулки осужденный незаконно покинул территорию изолятора временного содержания. Сразу после происшествия были организованы розыскные мероприятия.

"В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. В настоящее время он задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в департаменте полиции.

В ведомстве также добавили, что по факту побега назначена служебная проверка. Обстоятельства происшествия и причины, по которым осужденному удалось покинуть территорию изолятора, устанавливаются.