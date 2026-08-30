Осужденный за убийство Нурай Серикбай подал апелляцию

Шерхан Аймахан, осужденный на пожизненный срок за убийство Нурай Серикбай в Шымкенте, обжаловал приговор суда первой инстанции. Уведомление о подаче апелляционной жалобы семья погибшей получила 28 августа через Судебный кабинет. Теперь потерпевшая сторона намерена изучить жалобу и подготовить свои возражения. По словам адвоката семьи Нурай Аянхана Омарова, апелляционная коллегия имеет право пересмотреть решение суда, в том числе назначить дополнительную экспертизу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙎𝙚𝙧𝙞𝙠𝙗𝙖𝙮 𝙎𝙪𝙡𝙩𝙖𝙣 (@serikbay_sultan)

13 августа специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил Аймахана к пожизненному лишению свободы за убийство Нурай, принуждение к браку и сталкинг. Суд установил, что мужчина поджидал девушку возле дома и нанес ей 35 ножевых ударов.

Также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего следователя Каратауского районного управления полиции Абилгазы Артыкбая. Ранее в суде выяснилось, что Нурай снимали на видео в отделе полиции без ее письменного согласия, а факт записи следователь не указал в процессуальном протоколе. Расследование в отношении бывшего следователя продолжается.

Приговор Аймахану пока не вступил в законную силу.