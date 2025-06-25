Осуждённые по делу об убийстве Шерзата требуют пересмотра приговора
Приговор оспорили 7 из 9 осуждённых.
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По делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата поданы апелляции почти всеми фигурантами громкого уголовного процесса, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram. По его словам, семеро из девяти осуждённых подали апелляционные жалобы. Среди них — как сами фигуранты дела, так и их защитники.
"На сегодняшний день апелляционные заявления подали все, кроме Шынгыса Белгожаева и несовершеннолетнего Думана Ыскака", — уточнил Шекеев.
Срок на обжалование начал отсчитываться с 21 июня, когда приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Осуждённые имели 15 дней на подачу жалоб.
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В начале июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области вынес приговор по резонансному делу, в котором рассматривались обстоятельства гибели подростка.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.
Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.
Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.
На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.
В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.
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