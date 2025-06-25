По делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата поданы апелляции почти всеми фигурантами громкого уголовного процесса, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram. По его словам, семеро из девяти осуждённых подали апелляционные жалобы. Среди них — как сами фигуранты дела, так и их защитники.

"На сегодняшний день апелляционные заявления подали все, кроме Шынгыса Белгожаева и несовершеннолетнего Думана Ыскака", — уточнил Шекеев.

Срок на обжалование начал отсчитываться с 21 июня, когда приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Осуждённые имели 15 дней на подачу жалоб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХАЛЫҚ ЗАҢГЕРІ (@meir_halyq_zangeri)

В начале июня Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области вынес приговор по резонансному делу, в котором рассматривались обстоятельства гибели подростка.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.