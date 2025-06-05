В Талдыкоргане завершилось судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Судья Ержан Жанузаков огласил приговор в отношении четверых подсудимых: Дархана Аскентая, Нурбола Токтаубаева, Шынгыса Белгожаева и Дидара Калиахмета, передаёт корреспондент BAQ KZ.

Суд признал их виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия".

Отбывать срок они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.