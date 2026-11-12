Освободить место тем, кому нужнее: 729 казахстанцев отказались от господдержки

Государство предлагает помощь, но некоторые граждане предпочитают обходиться без неё. Уже 729 казахстанцев добровольно отказались от социальных выплат через специальный цифровой сервис. Власти тем временем готовятся изменить подход к распределению пособий: с 2027 года поддержка по отдельным направлениям станет более адресной.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» заработал в октябре 2026 года. За это время им воспользовались 729 человек.

Речь идёт о гражданах, которые самостоятельно решили отказаться от отдельных видов государственной поддержки, поскольку имеют возможность обеспечивать себя и свои семьи без помощи бюджета. В Минтруда рассматривают такой выбор как проявление социальной ответственности и солидарности.

Однако массового пересмотра системы пособий пока не произошло. Следующий шаг намечен на 1 января 2027 года: по 12 из 36 видов социальных пособий механизм предоставления помощи будет ориентирован на адресный принцип. Иными словами, приоритет получат те, кто действительно нуждается в государственной поддержке.

Сам сервис доступен в приложении eGov Mobile. Получатели пособий могут подать электронное заявление об отказе от отдельных видов выплат, не посещая государственные учреждения.

При этом в министерстве подчёркивают: отказ — исключительно добровольное решение, а не новая обязанность граждан. Если материальное положение человека изменится, он сможет вновь обратиться за назначением положенной поддержки. Заявление рассмотрят на общих основаниях, в соответствии с законодательством.

В ведомстве также предупреждают о мошенниках: воспользоваться сервисом можно только через официальные ресурсы электронного правительства — eGov Mobile и eGov.kz. Переходить по сомнительным ссылкам не стоит.