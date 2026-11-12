Освободить место тем, кому нужнее: 729 казахстанцев отказались от господдержки
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Государство предлагает помощь, но некоторые граждане предпочитают обходиться без неё. Уже 729 казахстанцев добровольно отказались от социальных выплат через специальный цифровой сервис. Власти тем временем готовятся изменить подход к распределению пособий: с 2027 года поддержка по отдельным направлениям станет более адресной.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сервис «Добровольный отказ от социальных выплат» заработал в октябре 2026 года. За это время им воспользовались 729 человек.
Речь идёт о гражданах, которые самостоятельно решили отказаться от отдельных видов государственной поддержки, поскольку имеют возможность обеспечивать себя и свои семьи без помощи бюджета. В Минтруда рассматривают такой выбор как проявление социальной ответственности и солидарности.
Однако массового пересмотра системы пособий пока не произошло. Следующий шаг намечен на 1 января 2027 года: по 12 из 36 видов социальных пособий механизм предоставления помощи будет ориентирован на адресный принцип. Иными словами, приоритет получат те, кто действительно нуждается в государственной поддержке.
Сам сервис доступен в приложении eGov Mobile. Получатели пособий могут подать электронное заявление об отказе от отдельных видов выплат, не посещая государственные учреждения.
При этом в министерстве подчёркивают: отказ — исключительно добровольное решение, а не новая обязанность граждан. Если материальное положение человека изменится, он сможет вновь обратиться за назначением положенной поддержки. Заявление рассмотрят на общих основаниях, в соответствии с законодательством.
В ведомстве также предупреждают о мошенниках: воспользоваться сервисом можно только через официальные ресурсы электронного правительства — eGov Mobile и eGov.kz. Переходить по сомнительным ссылкам не стоит.
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