Освобождение пенсионных выплат из ЕНПФ от налога — что нужно знать казахстанцам
В Казахстане отменяют налог с пенсионных выплат из ЕНПФ с 2026 года
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С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в Казахстане освобождаются от подоходного налога в размере 10%. Соответствующие изменения были внесены в новый Налоговый кодекс, подписанный президентом 18 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.
До конца 2025 года налог в размере 10% всё ещё удерживается при использовании пенсионных накоплений, в том числе на покупку жилья или лечение. Однако начиная с 2026 года граждане смогут получать средства из ЕНПФ без уплаты подоходного налога.
Тем, кто планирует использовать накопления в 2025 году, рекомендуется выбрать вариант отсрочки уплаты налога, чтобы сохранить всю сумму средств. Если налог был уплачен сразу — вернуть его уже нельзя.
Кроме того, в новом Налоговом кодексе предусмотрены налоговые льготы для некоторых владельцев автомобилей и повышение ставки НДС до 16%.
Эксперты считают, что изменения в кодексе помогут снизить бюджетный дефицит и укрепить экономическую стабильность страны.
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