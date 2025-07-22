С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в Казахстане освобождаются от подоходного налога в размере 10%. Соответствующие изменения были внесены в новый Налоговый кодекс, подписанный президентом 18 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

До конца 2025 года налог в размере 10% всё ещё удерживается при использовании пенсионных накоплений, в том числе на покупку жилья или лечение. Однако начиная с 2026 года граждане смогут получать средства из ЕНПФ без уплаты подоходного налога.

Тем, кто планирует использовать накопления в 2025 году, рекомендуется выбрать вариант отсрочки уплаты налога, чтобы сохранить всю сумму средств. Если налог был уплачен сразу — вернуть его уже нельзя.

Кроме того, в новом Налоговом кодексе предусмотрены налоговые льготы для некоторых владельцев автомобилей и повышение ставки НДС до 16%.

Эксперты считают, что изменения в кодексе помогут снизить бюджетный дефицит и укрепить экономическую стабильность страны.