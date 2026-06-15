От +10 до +32: температурные контрасты зафиксировали в Казахстане
Синоптики опубликовали рейтинг населенных пунктов с самой высокой и самой низкой температурой воздуха, а также назвали регионы с минимальной влажностью.
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По данным РГП "Казгидромет", самыми жаркими точками Казахстана на текущий момент стали населенные пункты в Жамбылской и Кызылординской областях, где температура воздуха достигла +32 градусов.
Лидерами рейтинга самых жарких мест страны стали Хантау в Жамбылской области и район аэропорта Кызылорды. Следом расположились Талдыкорган, Жанатас и Шаян, где воздух прогрелся до +31 градуса.
В список также вошли Баканас, Шымкент, аэропорт Шымкента, Мерке и Толе би, где температура достигала +30 градусов.
Одновременно синоптики зафиксировали наиболее сухой воздух в ряде регионов страны. Самая низкая относительная влажность — всего 18% — зарегистрирована в селе Жана-Кийма Акмолинской области. В числе самых сухих точек также оказались Зайсан, Достык, Элиха, Карак, Каратау и Балхаш.
Тем временем самыми прохладными местами Казахстана стали горные и северные районы страны. Минимальная температура воздуха отмечена на метеостанции Туюк-Су в Алматинской области — всего +10,2 градуса.
В пятерку самых холодных мест также вошли Мынжылкы (+12,1), Теренсай в Актюбинской области (+13,0), Шортанды в Акмолинской области (+13,3) и Кумбель (+13,5).
По данным Казгидромета, разница между самой высокой и самой низкой температурой воздуха в стране в этот день превысила 20 градусов.
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