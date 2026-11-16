Кому и за что выплачивают деньги в Астане

В Астане ежегодно около 270 тысяч человек получают различные виды социальной поддержки. Одним помогают деньгами, другим предоставляют санаторные путёвки, средства реабилитации или содействуют в поиске работы. При этом отдельные выплаты предусмотрены даже для тех, кто потерял жильё из-за пожара или недавно освободился из мест лишения свободы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

О том, на какую помощь могут рассчитывать горожане, рассказали в Управлении занятости и социальной защиты Астаны.

Сегодня в столице проживают более 39 тысяч многодетных семей, свыше 41 тысячи человек с инвалидностью и около 10 тысяч семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Кроме того, в городе насчитывается 8 тысяч многодетных матерей, награждённых подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Кому положены денежные выплаты

В столице предусмотрена помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также гражданам с социально значимыми заболеваниями.

Так, семьи, в которых дети имеют социально значимые заболевания, могут получать ежемесячную выплату в размере 25 МРП. С начала года такую поддержку получили 602 ребёнка.

Для больных туберкулёзом предусмотрена ежемесячная выплата в размере 10 МРП. Ею охвачены 506 человек.

Отдельная помощь оказывается гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. Им положена единовременная выплата в размере 15 МРП. В этом году её получили 342 человека.

Более крупная сумма предусмотрена для семей, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий. Если единственное жильё было утрачено или серьёзно повреждено, размер социальной помощи составляет 400 МРП на семью. В 2026 году такую поддержку получили 27 человек.

Бесплатные и льготные путёвки в санаторий

Пенсионеры по возрасту могут воспользоваться санаторно-курортным лечением на льготных условиях.

С начала года такую возможность получили 4 883 человека. Для сравнения, за весь 2025 год в столице выдали 6 527 путёвок.

Ветеранам Великой Отечественной войны, приравненным к ним лицам и ветеранам боевых действий санаторно-курортное лечение предоставляется бесплатно.

Как помогают людям с инвалидностью

В Астане проживают около 41 тысячи человек с инвалидностью. Для них предусмотрены технические средства реабилитации и специальные услуги.

По данным на начало ноября, через Портал социальных услуг предоставлено 41 355 средств реабилитации и услуг.

В частности, в отчёте указаны 29 005 получателей технических средств реабилитации, включая средства передвижения, слуховые и зрительные вспомогательные устройства, гигиенические принадлежности и протезно-ортопедическую помощь.

Ещё 12 350 человек получили реабилитационные услуги.

Сколько астанчан нашли работу

Помимо социальных выплат, городские власти помогают жителям с трудоустройством.

За первые десять месяцев года в поисках работы обратились более 73 тысяч человек. Различными мерами содействия занятости охватили 19 080 жителей, из которых 8 965 устроились на постоянную работу.

На электронной бирже труда enbek.kz размещена 9 741 вакансия от 3 112 работодателей.

При этом количество созданных рабочих мест в столице оказалось значительно выше первоначального годового плана.

На 2026 год власти рассчитывали создать 33 682 рабочих места. Однако, по данным на 1 ноября, их число достигло 63 657.

Большая часть – 48 540 рабочих мест – приходится на частные инициативы. Ещё 6 152 созданы в рамках проектов, а 8 965 человек трудоустроены на свободные вакансии.

Социальная поддержка в столице охватывает не только пенсионеров, многодетные семьи и людей с инвалидностью, но и тех, кто столкнулся с болезнью, потерей жилья или трудностями при поиске работы.