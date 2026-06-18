Миллион за неделю? Во сколько обойдётся отдых на Алаколе и Балхаше летом 2026 года

Лето – традиционный сезон отпусков, и многие казахстанцы выбирают отдых внутри страны. Среди самых популярных направлений остаются Алаколь и Балхаш. Алаколь привлекает туристов лечебными свойствами воды и развитой туристической инфраструктурой, Балхаш – более доступными ценами и удобной транспортной доступностью.

Корреспондент BAQ.KZ изучила актуальные маршруты, стоимость билетов и проживания и выяснила, во сколько в 2026 году обойдётся отдых на двух популярных озёрах Казахстана.

Алаколь: как добраться и сколько стоит отдых

Основные туристические зоны Алаколя расположены в посёлках Акши, Коктума и Кабанбай, где работают десятки пансионатов, гостиниц и гостевых домов.

Из Астаны

Самым быстрым способом добраться до Алаколя остаётся самолёт. Летом выполняются рейсы до Ушарала и Урджара. Перелёт занимает около полутора часов, а билеты в обе стороны стоят от 40–45 тысяч тенге.

После прилёта туристам предстоит доехать до побережья. От Ушарала до Акши – около 50–70 километров или примерно час пути, от Урджара – 80–100 километров и до двух часов в дороге. Добраться можно на такси или трансфере, который предлагают многие базы отдыха.

Поезд – более бюджетный вариант. В летний сезон курсируют дополнительные составы до станций Акши, Коктума и Жаланашколь. Время в пути составляет около 20–21 часа. Стоимость билетов начинается примерно от 6–8 тысяч тенге за плацкарт и достигает 25–30 тысяч тенге за более комфортные места.

На личном автомобиле дорога из Астаны займёт 10–12 часов. Расстояние составляет около 900–1000 километров, а расходы на бензин в обе стороны – примерно 50–80 тысяч тенге.

Из Алматы

Жителям Алматы добраться до Алаколя проще. Перелёт до Ушарала занимает менее часа. Билет в одну сторону стоит от 15–20 тысяч тенге, а туда и обратно – около 40–45 тысяч тенге.

Также доступны железнодорожные маршруты до станции Акши. Поезд №337 «Алматы – Достык» прибывает к озеру примерно через 16 часов после отправления. Есть и другие сезонные маршруты, время в пути которых составляет около 19 часов.

Самым бюджетным способом остаются автобусы. Они обычно отправляются из Алматы вечером и прибывают на побережье утром. Дорога занимает 9–11 часов. Билет на сидячий автобус в обе стороны стоит около 27 тысяч тенге, на спальный – около 30 тысяч тенге.

На автомобиле расстояние до Акши составляет примерно 650 километров, а время в пути – 6–8 часов. Расходы на топливо в обе стороны оцениваются в 30–50 тысяч тенге. Также можно заказать индивидуальный трансфер – стоимость автомобиля начинается примерно от 70 тысяч тенге и может достигать 120 тысяч тенге в одну сторону.

Сколько стоит отдых на Алаколе

Цены зависят от сезона, расположения базы и уровня сервиса. В начале лета можно найти жильё от 10–15 тысяч тенге на человека в сутки. В июле стоимость возрастает: номера среднего уровня обходятся в 25–45 тысяч тенге, а современные гостиницы с бассейнами, питанием и развитой инфраструктурой – от 50–80 тысяч тенге за сутки и выше.

Во многих пансионатах стоимость уже включает трёхразовое питание. Дополнительно туристам стоит учитывать расходы на кафе, пляжные услуги и развлечения. Средний чек в заведениях составляет около 3–7 тысяч тенге на человека, аренда лежаков – от 1 тысячи тенге.

Пяти–семидневный отпуск семьи из четырёх человек на Алаколе обойдётся примерно в 400–500 тысяч тенге при экономичном варианте и может превысить 1 миллион тенге при выборе авиаперелёта и комфортного размещения.

Балхаш: бюджетный отдых у воды

Балхаш считается более доступным направлением. Туристы чаще всего выбирают город Балхаш, а также посёлки Торангалык, Чубар-Тюбек и район Приозёрска, где расположены базы отдыха разных категорий.

Из Астаны

В летний сезон из Астаны выполняются прямые авиарейсы в Балхаш. Полёт занимает около 1 часа 20 минут, а стоимость билетов начинается от 16 тысяч тенге в одну сторону.

Более дешёвый вариант – автобус, который обойдётся примерно в 7–8 тысяч тенге. Дорога занимает 8–10 часов.

Поездка на поезде занимает в среднем 9–12 часов. Стоимость плацкарта начинается от 8–10 тысяч тенге, купе – от 15–25 тысяч тенге.

На автомобиле путь составляет около 650 километров и занимает 6–8 часов. Расходы на топливо в обе стороны составят примерно 30–50 тысяч тенге.

Из Алматы

Из Алматы до Балхаша также можно добраться самолётом, поездом, автобусом или автомобилем. Перелёт занимает чуть больше часа, стоимость билетов начинается от 16 тысяч тенге в одну сторону.

Автобусы отправляются с автовокзала «Сайран», дорога занимает 10–11 часов, а билет стоит от 7–8 тысяч тенге.

Поезда следуют до Балхаша от 12 до 17 часов. Стоимость плацкартного билета составляет около 8–15 тысяч тенге, купейного – от 15–30 тысяч тенге.

Поездка на автомобиле занимает около шести часов. Расстояние – 600–630 километров, затраты на бензин составят примерно 25–40 тысяч тенге. Частный трансфер обойдётся примерно в 60–90 тысяч тенге за машину в одну сторону.

Сколько стоит отдых на Балхаше

На Балхаше можно найти жильё практически на любой бюджет. Комнаты в гостевых домах стоят от 5–8 тысяч тенге с человека, стандартные номера – от 10–20 тысяч тенге, более комфортные варианты – от 20–35 тысяч тенге за сутки. Семейные коттеджи и базы с дополнительными удобствами могут стоить от 50–80 тысяч тенге.

Питание в кафе в среднем обойдётся в 3–7 тысяч тенге на человека. Дополнительные расходы включают аренду пляжного инвентаря, прогулки на катерах, рыбалку и другие развлечения.

Пятидневный отдых семьи из четырёх человек на Балхаше может стоить около 200–300 тысяч тенге в экономичном варианте. Более комфортный отдых с перелётом и проживанием на современной базе обойдётся примерно в 450–700 тысяч тенге.

Алаколь или Балхаш: что выбрать

Выбор зависит от бюджета и ожиданий туристов. Алаколь предлагает более развитую курортную инфраструктуру, большой выбор пансионатов и знаменитую лечебную воду, однако отдых здесь обходится дороже.

Балхаш подойдёт тем, кто хочет провести отпуск у воды с меньшими затратами. Благодаря более дешёвому жилью и удобной транспортной доступности отдых здесь может оказаться почти в два раза дешевле.

Эксперты туристического рынка рекомендуют бронировать билеты и жильё заранее. В разгар сезона самые выгодные предложения и удобные даты быстро заканчиваются.