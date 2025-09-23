Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге на площадке Правительства рассказал, сколько сам платит за мясо и почему цены на него так сильно разнятся, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, неделю назад он купил на рынке "Сауран" килограмм говяжьей мякоти за 4200 тенге.

"Это рынок, не сказать, что самый дешевый. Но цена была именно такой. В довесок вы всегда берете суп-набор, это все делают, и вы, как потребитель, тоже это делаете. Вы чистую мякоть не кушаете", – отметил министр.

Шаккалиев подчеркнул, что разброс цен действительно есть и зависит от потребительских привычек и финансовых возможностей.

"Если вы возьмете электронную торговлю, то филе для шашлыка баранина, условно, или говядина, есть цена и 5700. Потому что это уже подготовленное, упакованное, то есть всё зависит от вашего потребительского запроса", – пояснил он.

Глава Минторговли отметил, что основная задача государства – обеспечить наличие мяса на прилавках и контроль ценовой надбавки на социально значимые продукты.