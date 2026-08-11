Материалы для реакторов будущего испытывают в Казахстане до 15 лет

Создание нового конструкционного материала для атомной энергетики и его полная проверка могут занимать от 10 до 15 лет. В Национальном ядерном центре Казахстана такие материалы испытывают в условиях высоких температур, нейтронного облучения и воздействия агрессивных теплоносителей, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как рассказал начальник лаборатории радиационного материаловедения филиала «Институт атомной энергии» РГП НЯЦ РК Ержан Сапатаев, сегодня мировая атомная отрасль находится на этапе разработки и внедрения реакторов нового поколения, а также развития термоядерных технологий.

Такие установки должны работать в значительно более сложных условиях, чем существующие энергетические реакторы, поэтому к конструкционным материалам предъявляются принципиально новые требования.

«Именно от свойств материалов во многом зависят надежность, безопасность и долговечность будущих реакторов. Поэтому создание и всестороннее испытание новых сплавов и композитов является одной из важнейших задач современной атомной науки», – рассказал Ержан Сапатаев.

Температура до 1000 градусов и нейтронное облучение

Внутри реакторных установок материалы одновременно подвергаются воздействию сразу нескольких факторов.

Прежде всего речь идет о высоких температурах, которые могут достигать от 500 до 1000 °C и выше.

"Второй фактор – интенсивное нейтронное облучение. Под действием потока нейтронов изменяется структура металла, что может приводить к его распуханию и снижению прочностных характеристик. Кроме того, конструкционные материалы должны сохранять свои свойства в контакте с агрессивными теплоносителями. В реакторах нового поколения вместо воды могут использоваться жидкий натрий, свинец-висмут или высокотемпературный гелий, оказывающие значительно более сильное воздействие на металл", - рассказал спикер.

Задача материаловедов – смоделировать такие условия, изучить поведение экспериментальных образцов и определить, насколько надежно они смогут работать в течение длительного времени.

Как материалы испытывают в Казахстане

Национальный ядерный центр Республики Казахстан располагает исследовательской инфраструктурой, сформированной на базе бывшего Семипалатинского испытательного полигона.

Благодаря этому НЯЦ РК является одной из научных площадок, где проводятся комплексные исследования перспективных материалов для атомной энергетики. Возможности центра позволяют воспроизводить реальные условия эксплуатации будущих реакторных установок и получать экспериментальные данные, необходимые для разработки новых конструкционных материалов.

Одной из площадок для таких исследований является исследовательский реактор ИВГ.1М, где проводятся внутриреакторные испытания перспективных материалов. Экспериментальные образцы помещаются в специальные ампулы непосредственно в активную зону реактора, где одновременно воспроизводятся реальные спектры нейтронного излучения и высокие тепловые нагрузки.

В ходе таких исследований специалисты изучают поведение современных ферритно-мартенситных и аустенитных сталей, а также дисперсно-упрочненных оксидами материалов, рассматриваемых в качестве перспективных конструкционных материалов для реакторов нового поколения.

Как моделируют аварийные режимы

Еще один исследовательский объект – импульсный графитовый реактор ИГР. Он используется для исследования поведения материалов и элементов конструкций в переходных и аварийных режимах.

Благодаря возможности создавать кратковременные импульсы высокой мощности специалисты могут моделировать резкие температурные изменения и изучать поведение конструкций при тяжелых аварийных сценариях, включая ситуации, связанные с расплавлением активной зоны.

Такие исследования позволяют получать данные, необходимые для дальнейшего совершенствования безопасности реакторных технологий.

Исследования для международного проекта ITER

Материаловедческая база Национального ядерного центра получила признание и на международном уровне. Специалисты центра участвуют в реализации проекта ITER – Международного экспериментального термоядерного реактора.

В Курчатове на специализированных вакуумных стендах испытываются элементы дивертора, которые в условиях эксплуатации будут непосредственно взаимодействовать с высокотемпературной плазмой.

Кроме того, ученые исследуют процессы взаимодействия материалов с водородом и его изотопами – дейтерием и тритием.

«Эти исследования позволяют оценивать влияние водородной хрупкости и разрабатывать материалы, устойчивые к данному эффекту. Параллельно проводятся исследования новых марок сталей для быстрых натриевых и свинцовых реакторов, а также изучаются перспективные композиты на основе карбида кремния», – отметил специалист.

Что происходит с материалами после реактора

После длительного облучения экспериментальные образцы становятся радиоактивными, поэтому их дальнейшее исследование проводится в специальных горячих камерах.

Это герметичные защитные боксы, оборудованные защитными стеклами и дистанционными манипуляторами, которые позволяют безопасно выполнять необходимые операции.

В горячих камерах специалисты проводят механические испытания материалов на растяжение, сжатие, ударную прочность, ползучесть, усталость и трещиностойкость.

Следующим этапом становится электронная микроскопия. Она позволяет изучить изменения кристаллической структуры материала, выявить радиационные поры, дислокации и микротрещины размером всего несколько нанометров и оценить, насколько материал сохраняет свои свойства после облучения.

На создание материала может уйти до 15 лет

Ядерное материаловедение относится к направлениям, ориентированным на долгосрочные исследования.

«Разработка нового конструкционного материала, проведение полного комплекса испытаний и подтверждение его характеристик могут занимать от 10 до 15 лет. Такой срок обусловлен необходимостью всесторонне проверить материал в различных условиях эксплуатации и подтвердить его надежность экспериментальными исследованиями», – пояснил Ержан Сапатаев.

По его словам, сегодня Национальный ядерный центр Республики Казахстан располагает исследовательской инфраструктурой, позволяющей проводить полный цикл материаловедческих исследований – от испытаний в исследовательских реакторах до детального анализа облученных образцов.

Результаты этой работы востребованы как в отечественных, так и в международных проектах. Они способствуют созданию новых материалов для реакторов будущего, повышению надежности и безопасности атомных энергетических установок, а также укрепляют позиции Казахстана как одного из участников международных исследований в области мирного использования атомной энергии.