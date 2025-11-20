Производство подсолнечного масла в Казахстане продолжает расти уже пятый год подряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

. За январь–октябрь 2025 года в стране выпустили 622 тысячи тонн этой продукции — на 22,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Годом ранее рост также был значительным и составил 18,5%.

Основной объём производства пришёлся на нерафинированное подсолнечное масло. Его выпуск достиг 488,6 тысячи тонн, что на 24,5% больше показателей 2024 года. Рафинированного масла произвели 133,5 тысячи тонн — рост составил 15,2%.

Несмотря на высокие объёмы внутреннего производства, доля импорта увеличилась. За январь–август 2025 года отечественные заводы обеспечили рынок на 84,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 87%. Доля импортного подсолнечного масла выросла до 15,9%, увеличившись сразу на 59,3% — до 98,8 тысячи тонн.

Экспорт продукции также продолжил рост. За январь–август текущего года Казахстан поставил за рубеж 444,3 тысячи тонн подсолнечного масла — на 47% больше, чем годом ранее. Внутреннее потребление при этом увеличилось лишь незначительно и составило 178,4 тысячи тонн. В среднем каждый казахстанец за первое полугодие 2025 года потребил около семи литров подсолнечного масла, что на 1,7% больше, чем в прошлом году.

Стабильное повышение спроса и повышение стоимости сырья повлияли на цены. В октябре 2025 года подсолнечное масло подорожало на 0,2% за месяц. Рост цен наблюдается уже 15 месяцев подряд. Самый резкий скачок был зафиксирован в январе, когда стоимость выросла сразу на 3,9%.

В годовом выражении подсолнечное масло стало дороже на 24,2%, тогда как годом ранее наблюдалось удешевление на 9,2%. Цены выросли во всех регионах страны. Наибольшее подорожание зафиксировано в Карагандинской области — на 34,2%, в Актюбинской — на 33% и в Улытауской — на 33%. Самый умеренный прирост отмечен в Астане — 16,9%, а также в Туркестанской и Акмолинской областях — 18% и 18,7% соответственно.

Средняя розничная цена литра подсолнечного масла в октябре составила 847 тенге. Дороже всего продукт стоил в Жезказгане, Актау, Алматы, Астане и Конаеве — от 900 до 945 тенге за литр. Наиболее доступным масло оказалось в Туркестане, Шымкенте и Кокшетау, где цена находилась в диапазоне 769–792 тенге.