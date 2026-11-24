Еще пять лет назад почти половина мяса птицы на казахстанском рынке была импортной. Сегодня отечественные производители покрывают уже 78% внутреннего спроса. Но останавливаться на достигнутом отрасль не собирается: в планах – новые птицефабрики, дополнительные 200 тыс. тонн продукции в год и выход на рынок Китая.

Сейчас в Казахстане работают 70 птицефабрик. Из них 37 специализируются на производстве яиц, еще 33 – на выпуске мяса птицы. Совокупная мощность предприятий мясного направления составляет 510 тыс. тонн в год, а яичного – 4,5 млрд штук. Последнее направление уже полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.

Теперь главная задача – укрепить позиции в мясном сегменте. Для этого формируется новый инвестиционный портфель, который должен добавить отрасли более 200 тыс. тонн производственных мощностей ежегодно. Крупнейший вклад внесут проекты АО «Aitas» и АО «Алель Агро»: вместе они обеспечат около 170 тыс. тонн новых мощностей.

При этом казахстанская птица уже осваивает зарубежные рынки. В 2025 году страна экспортировала 32 тыс. тонн мяса птицы. За девять месяцев 2026 года объем поставок составил еще 14,2 тыс. тонн. Продукцию отправляют в страны ЕАЭС, Азербайджан, Монголию и Катар.

Особые надежды связаны с Китаем. Казахстан уже подписал протокол об экспорте мяса птицы в КНР. Следующий шаг – включение отечественных предприятий в китайский реестр экспортеров. Если этот процесс завершится успешно, у производителей появится доступ к одному из крупнейших продовольственных рынков мира.

Однако большие планы требуют не только новых корпусов и производственных линий, но и длинных денег. Поэтому одним из основных инструментов развития остается льготное финансирование. Птицефабрики могут получать инвестиционные кредиты под 2,5% годовых сроком до 10 лет. Для пополнения оборотных средств предусмотрены займы под 5%. По этой программе уже профинансированы 17 предприятий на общую сумму 27,2 млрд тенге.

В 2026 году на развитие мясного птицеводства предусмотрено 28 млрд тенге субсидий. Еще около 1 млрд тенге направлено на удешевление закупа суточных цыплят и племенного яйца.

Не менее важный вопрос – корма, одна из основных статей расходов птицеводческих предприятий. Для поддержки производителей сформирован резервный фонд фуражного зерна объемом 201 тыс. тонн. Его реализуют по фиксированной цене, что должно помочь предприятиям сдерживать затраты на сырье.

Есть у отрасли и еще одна уязвимая точка – зависимость от зарубежного племенного материала. Чтобы постепенно закрыть этот вопрос, актуализированы нормативы инвестиционного субсидирования строительства репродукторов первого и второго порядка. Их развитие позволит сформировать собственную племенную базу и укрепить полный производственный цикл внутри страны.

Таким образом, казахстанское птицеводство выходит за рамки простого импортозамещения. Теперь речь идет о создании полноценной отрасли, способной не только обеспечивать внутренний рынок, но и конкурировать за покупателя за рубежом. Рубеж в 78% самообеспеченности уже пройден. Следующая цель – приблизиться к полной продовольственной независимости по мясу птицы.