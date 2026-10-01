От Aitu до «Долины ЦОДов»: какие цифровые проекты показали Токаеву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с перспективными разработками в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники на выставке в рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026.

Главе государства представили модель AI-Enabled University на базе Qazaq AI Research University, проекты Trusted Kazakhstan и ALFA, а также новые возможности национального мессенджера Aitu.

Отдельное внимание было уделено интеллектуальным решениям фонда «Самрук-Қазына» и компании Higgsfield.ai. Кроме того, Президенту рассказали о планах развития кластера центров обработки данных «Долина ЦОДов».

Представленные проекты предусматривают более широкое применение искусственного интеллекта в экономике и государственном управлении, а также развитие отечественной цифровой инфраструктуры.

По информации Акорды, реализация таких инициатив должна способствовать укреплению позиций Казахстана как регионального технологического хаба.