От Акмолинской области до Алматы: где появились новые сети водоснабжения
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В Казахстане на развитие систем водоснабжения за счет средств Специального государственного фонда выделено 226,5 млрд тенге. Финансирование направлено на реализацию 267 проектов по всей стране, которые должны обеспечить жителей городов и сел доступом к питьевой воде.
В Акмолинской области реализовали 32 проекта
Только в 2025 году на развитие системы водоснабжения в Акмолинской области направили более 23 млрд тенге.
За счет этих средств реализовано 32 проекта. В результате централизованное водоснабжение появилось в десятках сельских населенных пунктов.
«В прошлом году в нашем селе проложили трубопровод, провели воду в дома. Все работы выполнены, и жители обеспечены стабильным водоснабжением. Большое спасибо нашему Президенту за поддержку и внимание к нашему селу», – рассказала жительница села Садовое Акмолинской области Сұлушаш Байгулина.
Более 30 сел обеспечили водой в СКО
В Северо-Казахстанской области завершено 28 проектов стоимостью 14,9 млрд тенге.
Стабильный доступ к питьевой воде получили жители более 30 сел Айыртауского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов и района Шал ақына.
В области Абай реализовано еще 15 проектов, которые охватили порядка 20 тыс. жителей сельских населенных пунктов.
Новые сети построили и в Алматы
Средства Специального государственного фонда направляются не только на сельские проекты.
В Алматы за счет фонда построены распределительные сети водопровода и канализации в микрорайонах Қайрат, Ақжар, Ақбұлақ, Боралдай и Қарағайлы.
Финансирование охватывает как строительство и модернизацию систем водоснабжения в сельской местности, так и развитие коммунальной инфраструктуры крупных городов.
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