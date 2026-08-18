От Акмолинской области до Алматы: где появились новые сети водоснабжения

В Казахстане на развитие систем водоснабжения за счет средств Специального государственного фонда выделено 226,5 млрд тенге. Финансирование направлено на реализацию 267 проектов по всей стране, которые должны обеспечить жителей городов и сел доступом к питьевой воде.

В Акмолинской области реализовали 32 проекта

Только в 2025 году на развитие системы водоснабжения в Акмолинской области направили более 23 млрд тенге.

За счет этих средств реализовано 32 проекта. В результате централизованное водоснабжение появилось в десятках сельских населенных пунктов.

«В прошлом году в нашем селе проложили трубопровод, провели воду в дома. Все работы выполнены, и жители обеспечены стабильным водоснабжением. Большое спасибо нашему Президенту за поддержку и внимание к нашему селу», – рассказала жительница села Садовое Акмолинской области Сұлушаш Байгулина.

Более 30 сел обеспечили водой в СКО

В Северо-Казахстанской области завершено 28 проектов стоимостью 14,9 млрд тенге.

Стабильный доступ к питьевой воде получили жители более 30 сел Айыртауского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов и района Шал ақына.

В области Абай реализовано еще 15 проектов, которые охватили порядка 20 тыс. жителей сельских населенных пунктов.

Новые сети построили и в Алматы

Средства Специального государственного фонда направляются не только на сельские проекты.

В Алматы за счет фонда построены распределительные сети водопровода и канализации в микрорайонах Қайрат, Ақжар, Ақбұлақ, Боралдай и Қарағайлы.

Финансирование охватывает как строительство и модернизацию систем водоснабжения в сельской местности, так и развитие коммунальной инфраструктуры крупных городов.