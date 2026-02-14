Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров продолжает уверенно укреплять позиции на международной спортивной арене, оставаясь одной из главных звезд отечественного фигурного катания и символом нового поколения спортсменов страны. Его имя сегодня звучит на крупнейших мировых турнирах, а достижения становятся предметом национальной гордости и внимания спортивных экспертов. Подробнее о становлении олимпийского чемпиона читайте в материале BAQ.KZ.

В эфире программы Прямой Разговор на телеканале Sport+ спортсмен откровенно рассказал о своем происхождении и прокомментировал публикации некоторых СМИ, в которых его называли бывшим россиянином. По словам фигуриста, подобные формулировки он считает некорректными и неуважительными.

«Я родился, жил и живу в Алматы, большое количество времени провожу в Казахстане в своем любимом городе. Я очень рад, что у меня есть возможность тренироваться под руководством Олега Евгеньевича Урманова, который мне уделяет большое количество времени. Но начинал я кататься в ТРЦ “Рамстор”, где начинали многие фигуристы, в том числе и Денис Тен. Там был один из самых первых катков в Казахстане», — отметил спортсмен.

Фигурист подчеркнул, что действительно проводил много времени на тренировочных сборах в России, однако в последние годы основное внимание уделяет подготовке в Алматы. Он добавил, что видит и знает о публикациях, где его происхождение трактуется иначе, однако считает такие версии не вполне уважительными по отношению к нему и его спортивному пути.

Путь к мировому признанию

Михаил Станиславович Шайдоров родился 25 июня 2004 года в Алматы и начал заниматься фигурным катанием в 2010 году под руководством своего отца — многократного чемпиона Казахстана Станислава Шайдорова. Уже в раннем возрасте стало очевидно, что юный спортсмен обладает высоким потенциалом и трудолюбием, которые в дальнейшем позволили ему выйти на международный уровень.

В 2018 году фигурист отправился на тренировки в Сочи, где его наставником стал олимпийский чемпион Алексей Урманов. Работа с опытным тренером позволила значительно повысить технический уровень спортсмена и усложнить программы. Кумиром Михаила в фигурном катании является легендарный японский спортсмен Юдзуру Ханю, чьи выступления вдохновляли его на совершенствование мастерства и художественной составляющей программ.

Свою международную известность Шайдоров начал стремительно набирать в юниорские годы. В 2022 году он завоевал серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров, став первым казахстанским фигуристом, сумевшим подняться на пьедестал этого турнира. Ранее лучшими результатами для страны были четвертые места Денис Тен и Элизабет Турсынбаевой.

Взрослая карьера и рекорды

Несмотря на временные сложности, связанные с заболеванием вирусом Эпштейна — Барр, из-за которого спортсмен пропустил часть сезона, Шайдоров смог вернуться на лед и уверенно заявить о себе во взрослой серии Гран-при. Уже в дебютных выступлениях он продемонстрировал высокий уровень подготовки и сложные технические элементы.

Фигурист стал первым исполнителем уникальных каскадов: тройной аксель — четверной тулуп, а также тройной аксель — ойлер — четверной сальхов. Эти элементы впервые были успешно продемонстрированы на этапах Гран-при 2024 года и финале серии, что вызвало широкий резонанс в мировом фигурном катании и закрепило за спортсменом репутацию новатора.

В сезоне 2024–2025 годов Михаил завоевал серебро чемпионата мира, набрав 287,47 балла по сумме программ, а также стал чемпионом четырёх континентов и призёром ряда международных турниров. По состоянию на февраль 2026 года он занимает третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев, оставаясь одним из сильнейших одиночников мира.

Олимпийский триумф и символ нового поколения

Кульминацией спортивной карьеры стало выступление на Зимние Олимпийские игры 2026, где казахстанский фигурист завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании. Эта победа стала исторической для Казахстана и закрепила за Шайдоровым статус одного из ведущих спортсменов современности.

Сегодня Михаил Шайдоров — не только олимпийский чемпион и многократный победитель национальных и международных турниров, но и яркий представитель новой волны казахстанского спорта. Его история — это пример настойчивости, таланта и верности родной стране, а успехи продолжают вдохновлять молодых спортсменов по всей республике.