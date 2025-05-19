Апрель 2025 года отметился заметным оживлением на Электронной бирже труда "Enbek", передает BAQ.KZ. За месяц работодатели разместили более 97,5 тысячи вакансий, а соискатели - свыше 115 тысяч резюме. Это на 22% и 21% больше по сравнению с мартом, что указывает на рост деловой и экономической активности в стране.

На рынке труда сохраняется стабильный спрос на специалистов со средним уровнем квалификации - именно такие позиции составляют почти половину всех вакансий.Также высокий интерес наблюдается к работникам с узкой специализацией и высокой квалификацией. Около четверти предложений не требуют разряда, что подтверждает потребность в широком спектре профессий - от рабочих до управленцев.

Сильный прирост числа вакансий зафиксирован в Акмолинской, Туркестанской областях и в регионе Абай. Незначительное снижение показателей наблюдалось в Жетісу и Ұлытау. Что касается резюме, активнее всего себя проявили соискатели из Абайской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Павлодарской областей.

Гендерная структура заявлений остаётся стабильной: 57% резюме подали женщины, 43% - мужчины. В возрастной категории преобладают молодые специалисты от 18 до 35 лет, что говорит о высоком уровне вовлечённости молодёжи в процессы трудоустройства и построения карьеры. Следом идут группы в возрасте от 36 до 55 лет, а граждане старше 55 лет составляют около 11% от общего числа соискателей.

Интерес вызывают и зарплатные ожидания. Так, на ряд руководящих и IT-позиций кандидаты указывали желаемый доход на уровне 8–9 миллионов тенге. Вместе с тем самые высокие оклады в опубликованных вакансиях составили 1,955 млн тенге - для главного специалиста в сельском акимате, и 1,1 млн тенге - для специалиста по комплаенсу в промышленности.

Анализ апрельских данных показывает уверенное восстановление деловой активности и оживление рынка труда. Казахстанский рынок демонстрирует устойчивость, гибкость и высокий уровень цифровизации, а "Enbek" продолжает играть ключевую роль в объединении работодателей и соискателей по всей стране.