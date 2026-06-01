От Австралии до Малайзии: где детям ограничивают доступ к соцсетям

С 1 июля стало известно, что в Малайзии подросткам ограничат доступ к социальным сетям. Однако Малайзия – не единственная страна, вводящая подобные меры. Этот вопрос ранее обсуждался и в Казахстане. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор стран, где уже ограничили или рассматривают ограничение доступа подростков к социальным сетям.

Австралия

Австралия стала первой страной в мире, которая ввела запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Это решение поддержали многие родители. По заявлению правительства, дети в социальных сетях подвергаются различным рискам и негативному влиянию. Кроме того, сами платформы устроены таким образом, чтобы пользователи проводили перед экраном как можно больше времени, что отрицательно сказывается на их здоровье и благополучии.

Ограничения распространяются на большинство крупных платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit и X.

При этом новые требования не затрагивают мессенджер WhatsApp, сервисы электронной почты, онлайн-игры и образовательные проекты. В случае отказа платформ соблюдать требования им грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов. Это примерно 33 млн долларов США или около 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что Австралия удалила 5 млн детских аккаунтов.

Индонезия

В Индонезии также усилили меры по ограничению доступа детей к социальным сетям и цифровым платформам. С марта текущего года в стране вступило в силу новое правительственное постановление, запрещающее детям младше 16 лет пользоваться цифровыми платформами, которые могут содержать порнографию, кибербуллинг, онлайн-мошенничество или вызывать интернет-зависимость.

Нормативный документ был утвержден в начале марта. Его положения будут внедряться поэтапно до полного исполнения всеми платформами. Благодаря этим мерам Индонезия стала первой страной Юго-Восточной Азии, ограничившей регистрацию детей в социальных сетях и на цифровых платформах.

Новые правила касаются Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, X, Bigo Live и Roblox.

По данным министра связи и цифровых технологий Индонезии Меутии Хафид, новые требования затронут около 70 млн детей в стране с населением около 280 млн человек.

Франция

Франция также входит в число стран, поддерживающих ограничения на использование социальных сетей детьми. В январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эмоции детей и подростков не должны становиться "товаром американских платформ и китайских алгоритмов" и использоваться как инструмент манипуляции.

Хотя Сенат Франции поддерживает идею ограничения социальных сетей для детей, между правительством и парламентариями сохраняются разногласия по поводу механизмов реализации этой инициативы.

В апреле Сенат одобрил план по ограничению использования социальных сетей детьми младше 15 лет. Эта инициатива появилась на фоне обсуждения аналогичных ограничений во многих европейских странах.

Национальное собрание – нижняя палата парламента, принявшая соответствующий законопроект еще в январе, требует от социальных платформ удалить аккаунты детей младше 15 лет и не регистрировать новых пользователей этой возрастной категории.

Кроме того, нижняя палата поддерживает запрет на использование мобильных телефонов в старших классах школ.

Европейский союз

Европейский союз уже этим летом может ввести ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В настоящее время ряд стран ЕС и другие государства разрабатывают концепцию "цифрового совершеннолетия".

По словам европейских чиновников, главная цель заключается в защите несовершеннолетних от опасного контента и зависимости от социальных сетей. Они также критикуют медиакомпании за недостаточно быстрое выполнение рекомендаций и требований законодательства ЕС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, технологии все глубже проникают в жизнь детей и подростков.

"Мы видим, насколько стремительно развиваются технологии и как они проникают во все сферы жизни детей и подростков. Поэтому вопрос установления минимального возраста для использования социальных сетей больше нельзя игнорировать. Фактически почти все страны-члены ЕС призывают оценить необходимость таких ограничений", – заявила она.

Таким образом, в Европе вопрос ограничения доступа детей к социальным сетям постепенно переходит с национального уровня на уровень общеевропейской политики.

Малайзия

С 1 июня в Малайзии детям младше 16 лет запрещено создавать аккаунты в социальных сетях.

Новые ограничения распространяются на такие крупные платформы, как Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Теперь компании обязаны проверять возраст новых пользователей через государственные базы данных.

Платформам, не выполнившим требования, может грозить штраф до 10 млн ринггитов, что составляет около 2,5 млн долларов США.

Власти Малайзии подчеркивают, что ограничения введены не для полного отключения детей от интернета, а для защиты от вредного контента. Кроме того, новые нормы направлены на усиление ответственности платформ, родителей и опекунов за безопасность детей.

Согласно правилам, администрации социальных сетей обязаны в течение шести месяцев повторно проверить возраст уже зарегистрированных пользователей.

В последние годы Малайзия ужесточила регулирование интернет-платформ из-за роста числа опасных публикаций в сети. В рамках новых ограничений усилен контроль за контентом, который может разжигать межрасовую или межрелигиозную рознь, а также за материалами, содержащими критику монархии.

Казахстан

В Казахстане также рассматривается вопрос ограничения регистрации в социальных сетях детей младше 16 лет. Сейчас эта норма обсуждается на уровне правительства.

Об этом ранее сообщил журналистам в кулуарах правительства вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

По его словам, соответствующий пакет поправок уже подготовлен. В документ включены нормы, ограничивающие доступ детей к онлайн-платформам.

"В проекте есть норма об ограничении регистрации детей до 16 лет. Однако механизмы ее реализации пока не определены. Мы сознательно включили эту норму в законопроект. Сейчас она обсуждается с государственными органами", – заявил Кочетов.

По словам вице-министра, законопроект пока не внесен на рассмотрение парламента.

Таким образом, власти Казахстана рассматривают возможность законодательного ограничения доступа детей к социальным сетям, однако механизм действия этих норм пока остается неизвестным.