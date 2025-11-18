С начала 2025 года из незаконного оборота в Казахстане изъято более 2300 единиц оружия, сообщил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Батырбеков, передает BAQ.KZ.

Только в октябре в ходе комплексных мероприятий сотрудники полиции изъяли более 400 единиц оружия, среди которых — автоматы, ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, а также более 3200 боеприпасов, включая взрывные устройства и взрывчатые вещества.

Особое внимание уделялось изъятию криминального оружия: выявлено 17 единиц, включая 8 экземпляров, похищенных в период январских событий, остальные — ранее утраченные и находившиеся в нелегальном обороте.

По данным МВД, работа по выявлению и изъятию незаконного оружия продолжается, чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить преступления с использованием оружия.