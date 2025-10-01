От "Балхаша" до "Энерджи": казахстанцы предложили более 20 тысяч названий для первой АЭС
Выделили три основных блока предложений.
В Казахстане растет интерес к конкурсу по выбору названия для первой атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в Мажилисе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, изначально говорилось о 10 тысячах предложений, однако уже сейчас поступило более 20 тысяч заявок от граждан.
"Очень большой интерес проявили наши соотечественники. Мы провели предварительный анализ и выделили три основных блока предложений", – отметил Саткалиев.
Первый блок связан с географией: казахстанцы предлагают называть станцию по месту расположения – Балхаш, Илийская, Улькенская, Муинкумская.
Второй блок – в честь значимых исторических, научных и политических деятелей страны. Среди предложений – имена академика Шапига Чокина, ученого Каныша Сатпаева, Абая, Ахмета Батурова.
Третий блок касается технической и энергетической тематики. Здесь преобладают варианты с использованием слов "жарык", "куат", "бейбит", "атом", "энерджи", "энерго".
Саткалиев уточнил, что над анализом поступивших идей работает специальная комиссия, в которую вошли этнографы, историографы, специалисты урановой отрасли, блогеры и общественные деятели.
Окончательное решение будет принято по итогам обсуждений и голосования.