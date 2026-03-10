В феврале этого года Президент США Дональд Трамп в Белом доме получил символическую статуэтку «чемпиона чистого угля». Награда, изображающая шахтёра, была вручена во время мероприятия, посвящённого поддержке угольной энергетики.

Церемония прошла на фоне решений администрации США по поддержке электростанций, работающих на угле. Представители отрасли поблагодарили президента за внимание к угольной энергетике и рабочим профессиям, связанным с добычей топлива.

Этот эпизод отражает более широкий мировой тренд: несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, многие государства продолжают рассматривать уголь как важную часть энергетической безопасности и промышленного развития. О том какие ставки на уголь делает Казахстан, читайте в обзоре BAQ.kz.

Казахстан тоже делает упор на уголь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января подчеркнул важность развития угольной энергетики.

По его словам, существующего сегодня объёма производства электроэнергии — около 123 млрд кВт⋅ч — недостаточно для успешной реализации всех экономических планов страны. Он отметил, что угольным генерациям нужно придать статус национального проекта. Правительству поручено решить данный вопрос до 20 марта.

Президент отметил, что Казахстан обладает колоссальными запасами угля — около 33–34 млрд тонн, что составляет примерно 4% мировых ресурсов. При нынешнем уровне потребления этих запасов может хватить почти на 300 лет. Ежегодная добыча превышает 110 млн тонн, что выводит страну на ведущие позиции в мире.

Токаев подчеркнул, что уголь является стратегическим активом страны, который необходимо использовать с применением современных технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду. По его словам, угольной генерации следует придать статус национального проекта.

Говоря о развитии отрасли, глава государства также отметил важность людей труда. Символично, что прошлый год в Казахстане был объявлен Годом рабочих профессий - инициативой, направленной на повышение престижа рабочих специальностей и внимание к тем, кто ежедневно обеспечивает работу промышленности и энергетики.

Одним из таких людей является шахтёр из Караганды Артём Мыцык, работающий на втором участке шахта Саранская.

Его труд - это ежедневная работа в сложных условиях, требующая выносливости, дисциплины и ответственности. При этом, как отмечает сам шахтёр, современные технологии значительно повысили уровень безопасности на производстве.

«Сейчас, слава Богу, XXI век. Шахты оборудованы датчиками Davis Derby — это газоанализаторы. Если концентрация газа превышает норму, датчик автоматически отключает электроэнергию, чтобы не было искры», — рассказал он.

Главным преимуществом своей профессии Артём считает стабильность.

«Работаем в безопасных условиях, с опытными коллегами. Старшее поколение присматривает за молодёжью. Планы выполняем, премии получаем. Ты знаешь, что 10-го будет зарплата, 25-го — аванс. Можно строить планы на будущее», — говорит шахтёр.

Особенно радует его то, что в отрасль приходит всё больше молодых специалистов.

«Не все идут в IT. Многие остаются верны традициям и работают в угольной промышленности. Это значит, что профессия шахтёра не исчезает», — отмечает Мыцык.

Таким образом, развитие угольной энергетики остаётся важной темой не только для мировой энергетики, но и для Казахстана. А за стратегическими решениями и энергетическими проектами стоят конкретные люди — шахтёры, чей ежедневный труд обеспечивает работу целой отрасли.