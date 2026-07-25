От беспилотных фур до цифрового коридора: Казахстан и Россия делают ставку на логистику

По словам главы государства, Казахстан и Россия, имеющие самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу, обладают уникальными возможностями для развития транспортных маршрутов Евразии.

Это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности наших стран в современных очень сложных геополитических условиях. Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал, — заявил Токаев.

Президент привел данные о росте перевозок. Так, в прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Россией увеличился на 3,5% и достиг 92 млн тонн. При этом контейнерные перевозки по маршруту Китай – Россия – Китай через территорию Казахстана за последние пять лет выросли в восемь раз. Знаковым событием, по словам Токаева, стала перевозка миллионного контейнера по маршруту Россия – Казахстан – Китай.

Рост демонстрируют и автомобильные перевозки. В 2025 году их объем составил почти 8,5 млн тонн, а по итогам первого квартала текущего года показатель достиг 4,3 млн тонн, что более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года. Президент также отметил развитие международных транспортных маршрутов. В частности, он выделил коридор Север – Юг и трассу Западная Европа – Западный Китай, пропускную способность которой, по его словам, позволит увеличить реконструкция участка Актобе – Улгайсын. Кроме того, Токаев предложил запустить в пилотном режиме цифровой транспортный коридор «Казахстан – Россия».

На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор "Казахстан – Россия". Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки и комплексно укрепить экономические связи, — сказал глава государства.

Он также напомнил, что в мае этого года между Казахстаном и Россией впервые состоялся пробег беспилотных грузовых автомобилей. По мнению президента, этот эксперимент стал подтверждением того, что сотрудничество двух стран в транспортной сфере выходит на новый технологический уровень.