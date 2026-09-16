Когда нейросеть способна за несколько секунд дать готовый ответ, а соцсети ежедневно обрушивают на человека огромный поток информации, привычка читать может показаться менее востребованной. Эксперты, напротив, считают: именно сейчас способность внимательно работать с текстом, отделять факты от манипуляций и самостоятельно делать выводы становится особенно важной.

16 мая 2026 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации». Документ предусматривает модернизацию библиотек и читательской инфраструктуры, развитие цифровых сервисов, поддержку отечественных писателей и поэтов, книгоиздания и распространения книг.

Но можно ли сформировать привычку к чтению одним обновлением библиотек? Что должно измениться, чтобы книга действительно стала частью повседневной жизни казахстанцев, и какую роль здесь играет искусственный интеллект – разбирался BAQ.KZ вместе с экспертами КИСИ при Президенте РК.

Почему умение читать становится вопросом не только образования

Главный эксперт отдела по работе с регионами КИСИ при Президенте РК, представитель института в Костанайской области Мырзабек Туйганов считает, что сегодня культура чтения выходит далеко за рамки образования или досуга.

Человек получает гораздо больше информации, чем еще несколько десятилетий назад, но скорость ее потребления не всегда оставляет время на осмысление.

«Человечество никогда не обладало таким объемом информации, но и никогда человек не находился под столь мощным информационным давлением. Информация увеличивается и ускоряется, а способность к ее глубокому осмыслению начинает замедляться. Возникает опасный разрыв между объемом информации и глубиной понимания, и поэтому чтение сегодня приобретает не только культурное, но и стратегическое значение», – отметил Туйганов.

Особенно заметной эта проблема становится в социальных сетях, где достоверная информация соседствует с манипуляциями, эмоциональным контентом и дезинформацией. Поэтому, считает эксперт, современному человеку недостаточно просто получать сведения – необходимо уметь сопоставлять источники и анализировать прочитанное.

«Устойчивость государства зависит уже не только от технических систем безопасности или официальных коммуникаций. Она напрямую зависит от способности граждан критически читать, сопоставлять факты и самостоятельно анализировать информацию. По сути, культура чтения становится частью системы общественной устойчивости», – считает эксперт.

Зачем книга, если есть искусственный интеллект

Главный эксперт отдела стратегического анализа КИСИ при Президенте РК Гульмира Туканова также связывает развитие культуры чтения с изменившейся информационной средой.

Нейросети позволяют мгновенно получать ответы, пересказы и готовые объяснения. Однако скорость получения информации не означает, что человек автоматически учится самостоятельно рассуждать, формулировать позицию и критически оценивать содержание.

«Чтение не единственное, но краеугольное средство, которое позволяет формировать навыки критического и самостоятельного мышления, открывает двери к множеству знаний, культур и времен, конструктивным дискуссиям и обмену мнениями», – отметила Туканова.

По ее мнению, речь идет уже не о простой гонке за количеством прочитанных книг. Чтение помогает сохранять связь между поколениями, передавать культурный опыт и формировать способность человека самостоятельно искать смыслы в огромном информационном потоке.

55 миллионов посещений библиотек за год

Несмотря на распространение цифрового контента, библиотеки в Казахстане остаются востребованными.

По данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2026 года в стране работали 3 912 общедоступных библиотек, а за 2025 год было зафиксировано более 55,2 млн посещений. Самые высокие показатели были в Алматы – 5,4 млн посещений, Северо-Казахстанской области – 4,6 млн, Туркестанской – 4,1 млн и Акмолинской области – 3,7 млн.

Однако наличие библиотеки еще не означает одинаковый доступ жителей к ее возможностям.

Туйганов приводит в пример Костанайскую область. По актуальным данным на 1 июля 2026 года, там работали 337 библиотек, но доступ к интернету имели лишь 158. Население региона на 1 августа составляло около 819,1 тыс. человек.

По мнению эксперта, особенно заметным остается разрыв между городскими и сельскими учреждениями. Отдельный вопрос – обновление книжных фондов, в том числе современной литературой для подростков, поскольку именно в этом возрасте интерес к чтению может либо закрепиться, либо исчезнуть.

Есть и другая сторона проблемы. Стремясь привлечь аудиторию, библиотеки проводят выставки, встречи, конкурсы и другие массовые мероприятия. Туйганов считает, что такая работа важна, но она не должна вытеснять главное предназначение библиотеки.

«Без системного решения проблем финансирования, цифровизации и пересмотра баланса между развлекательными и просветительскими функциями библиотеки могут сохранить свою сеть, но потерять свое главное предназначение – быть проводником глубоких знаний и культуры», – подчеркнул Туйганов.

Библиотека – уже не только полки с книгами

Чтобы человек хотел приходить за книгой, меняться должно и само пространство вокруг чтения.

Гульмира Туканова считает перспективным формат многофункциональных культурных площадок, где библиотека объединена с образовательными, творческими и досуговыми зонами. Одним из примеров она называет комьюнити-центр в Косшы Акмолинской области.

Дополнить традиционные библиотеки могут открытые книжные полки во дворах, парках и скверах, где жители смогут оставлять прочитанные книги и брать новые. Еще одно направление – буккроссинг и книжные клубы.

«В будущей Концепции "Читающая нация" должно быть место для поддержки и распространения опыта различных общественных инициатив, продвигающих чтение книг. Указ Президента сформирует основу для появления еще большего числа общественных проектов», – считает Туканова.

По ее мнению, ценность таких инициатив заключается еще и в том, что чтение перестает быть исключительно индивидуальным занятием: появляется среда, в которой люди обсуждают книги, спорят и обмениваются взглядами.

Если в библиотеке нечего читать, новое здание не поможет

Еще один важный вопрос – содержание библиотечных фондов.

Туканова отмечает, что развитие инфраструктуры должно идти одновременно с поддержкой отечественного книгоиздания. Современная библиотека нуждается не только в ремонте, компьютерах и удобной мебели, но и в регулярном поступлении новых книг – в том числе произведений казахстанских авторов.

В самом Указе отдельно предусмотрены поддержка отечественных писателей и поэтов, стимулирование издателей и распространителей книжной продукции, а также популяризация национального литературного наследия.

Поэтому вопрос «читающей нации» упирается не только в то, где читать, но и в то, что будет доступно читателю.

Как понять, работает ли Указ

Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Марат Жумагулов обращает внимание еще на один принципиальный вопрос – как оценивать результат всей программы.

Развитие культуры чтения невозможно свести исключительно к работе библиотек. В процесс, по его мнению, должны быть вовлечены система образования, учреждения культуры, издательское сообщество, СМИ, государственные органы и общественные организации.

Особое внимание важно уделить детям и молодежи: привычка читать, сформированная в раннем возрасте, впоследствии влияет на то, насколько человек способен долго концентрироваться на информации, понимать сложные тексты и анализировать их.

Но для оценки результатов нужны конкретные показатели. Эксперт предлагает разработать измеримые индикаторы читательской активности, поддерживать семейное чтение и региональные проекты, а также включать продвижение чтения в образовательную и молодежную политику.

«Важно сформировать устойчивую мотивационную среду, при которой чтение будет восприниматься не как формальная обязанность, а как элемент повседневной культурной практики», – отметил Жумагулов.

Что изменится дальше

Указ от 16 мая определил развитие культуры чтения одним из приоритетов государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций.

До конца 2026 года Правительству поручено утвердить Концепцию популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта «Читающая нация» на 2027–2031 годы. Кроме того, до 1 января 2027 года должны быть разработаны проект нового закона «О библиотечном и книгоиздательском деле», учреждена Национальная премия за успехи в развитии культуры чтения и создана Национальная цифровая библиотечная платформа с единым доступом.

Задача при этом значительно шире, чем открытие новых библиотек или увеличение количества мероприятий. Если планы будут реализованы, главным результатом должно стать изменение самой привычки: чтобы чтение воспринималось не как школьное задание или редкое хобби, а как естественный способ получать знания, проверять информацию и самостоятельно мыслить.