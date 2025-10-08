В Восточно-Казахстанской области полиция раскрыла масштабную серию мошенничеств, в результате которых потерпевшие лишились десятков миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Усть-Каменогорске житель региона обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его знакомый, под предлогом совместного бизнеса, получил от него свыше 8 миллионов тенге и не выполнил обещанные обязательства.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый применял отработанную схему обмана: он убеждал знакомых вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты, обещал выгодные сделки — продажу автомобиля по сниженной цене, возврат долгов с дополнительным вознаграждением и помощь в покупке недвижимости. Пострадавших оказалось несколько, а общий ущерб превысил 41 миллион тенге.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. По фактам мошенничества проводится досудебное расследование, проверяется возможная причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

Полиция напоминает гражданам о необходимости осторожности при передаче денег, даже знакомым, советует оформлять все сделки документально и не поддаваться на обещания легкой прибыли. При подозрениях на мошенничество следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, чтобы вовремя предотвратить преступления.