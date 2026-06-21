От бокса до фехтования: Казахстан завоевал 19 медалей на международных стартах

Казахстанские спортсмены успешно провели международные старты минувших выходных, завоевав в общей сложности 19 медалей на крупнейших соревнованиях по олимпийским видам спорта. Наибольший вклад в медальную копилку внесла национальная сборная по боксу, выступившая на втором этапе Кубка мира World Boxing в китайском Гуйяне.

Казахстанские боксеры завоевали восемь наград, из которых пять оказались золотыми. Победителями турнира стали Санжар Ташкенбай, Абылайхан Жусупов, Айбек Оралбай, Назым Кызайбай и Виктория Графеева. Еще три медали сборная выиграла в бронзовом зачете. Успешно выступили и казахстанские каратисты на чемпионате Азии WKF на Бали. Национальная команда завоевала семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Чемпионами континента стали Жоламан Бигабыл и Олжас Алтынбек. Золотую награду Казахстану принесла и сборная по легкой атлетике. На чемпионате Азии по эстафетному бегу в китайском Шаосине казахстанцы выиграли смешанную эстафету 4×400 метров. В состав победной команды вошли Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс. Одним из самых ярких достижений выходных стало выступление фехтовальщиков на чемпионате Азии в Нью-Дели. Ирина Бакалдина впервые в истории казахстанского фехтования завоевала золотую медаль континентального первенства в индивидуальной шпаге.

Бронзовую награду также выиграл Руслан Курбанов. Еще одну медаль стране принес Ринат Казаченко. На юниорском чемпионате мира по пулевой стрельбе в Германии он стал серебряным призером в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений. Эта награда стала первой для Казахстана на нынешнем мировом первенстве. Таким образом, за выходные казахстанские спортсмены завоевали 19 медалей, включая девять золотых, подтвердив высокий уровень подготовки на международной арене.