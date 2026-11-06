От больниц до дорог и теплосетей: жители Восточного Казахстана обозначили проблемы, которые требуют решения

Новые больницы и аэропорты, развитие промышленности и туризма — Восточный Казахстан меняется, но за масштабными проектами по-прежнему остаются вопросы, которые волнуют людей каждый день. Жители Глубоковского района и Риддера рассказали представителям власти, чего не хватает их населенным пунктам и какие проблемы нельзя откладывать.

Встречи с населением прошли в рамках обсуждения Послания Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В них приняли участие депутаты Курултая, представители Қазақстан Халық Кеңесі и профильных министерств.

В Глубоковском районе разговор с местным активом провели депутат Курултая Ерлан Саиров, член Қазақстан Халық Кеңесі Денис Рыпаков и вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

Начали с перспектив региона. Ерлан Саиров отметил, что Восточный Казахстан активно меняется: образованы четыре новых района, строятся два аэропорта, открыт самый высокогорный мост страны, начал работу центр гематологии, а в областном центре возводят транспортную развязку.

По его словам, реализуемые проекты должны укрепить позиции региона как туристического, транспортного и цифрового центра.

Однако для жителей важны не только крупные инвестиционные объекты. Один из вопросов, прозвучавших на встрече, касался нехватки медицинских пунктов в небольших населенных пунктах.

Ерлан Саиров подчеркнул, что проблему необходимо обсудить с Министерством здравоохранения. По его мнению, строительство новых и модернизация действующих медицинских пунктов должны идти с учетом реальных потребностей населения.

В ближайшие три года на развитие социальной инфраструктуры планируется направить 6,5 трлн тенге. В числе намеченных задач — строительство 70 объектов здравоохранения и 50 объектов образования, культуры и спорта.

Денис Рыпаков, в свою очередь, обратил внимание на состояние коммунального хозяйства. Для Глубоковского района, обладающего промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, особенно важны надежное теплоснабжение, качественная питьевая вода, ремонт дорог, уличное освещение и благоустройство сел.

Риддер: промышленный город с инфраструктурными вопросами

В Риддере повестка оказалась не менее насыщенной. С рабочим визитом сюда прибыли депутаты Курултая Олжас Нуралдинов и Жулдыз Данбаева, вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Жусупов и вице-министр энергетики Ержан Ертаев.

Здесь говорили о промышленности, энергетике, медицине и транспортной доступности.

Олжас Нуралдинов отметил, что Риддер сохраняет значение одного из промышленных центров региона. Развивается туристическая инфраструктура, строятся горнолыжные базы, однако городу необходимо ускорить модернизацию теплоэлектроцентрали и привести в порядок коммунальное хозяйство.

Отдельный разговор состоялся о здравоохранении. Несмотря на открытие в Риддере больницы на 200 коек и поликлиники на 500 посещений, городу по-прежнему не хватает медицинских работников.

Депутат Курултая Жулдыз Данбаева, имеющая многолетний опыт работы в медицине, подчеркнула необходимость укрепления кадрового потенциала отрасли. Среди обозначенных в Послании мер — повышение заработной платы медицинских работников на 40%, строительство перинатальных центров и городских больниц.

Она также напомнила, что ежегодно в Казахстане рождается около 330 тысяч детей, поэтому развитие перинатальной инфраструктуры приобретает особое значение.

Не обошли стороной и транспортные проблемы. Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах по развитию международных коридоров, модернизации пунктов пропуска, улучшению качества дорог и цифровизации транспортных услуг.

«Казахстан должен стать полноценным транспортно-логистическим центром Евразии. Для этого необходимо развивать международные транспортные коридоры и совершенствовать внутреннюю и региональную инфраструктуру», — подчеркнул он.

Жители Риддера, в свою очередь, подняли вопрос транспортного сообщения с Усть-Каменогорском. Вице-министр пообещал передать обращения соответствующим подрядным организациям для проработки.

Также Олжас Нуралдинов рассказал о мерах поддержки предпринимательства. В частности, со следующего года планируется ввести трехлетний мораторий для малого и микробизнеса.

Встречи в двух населенных пунктах показали, что повестка регионального развития складывается не только из крупных строек и экономических показателей. Для жителей не менее важны дорога до областного центра, доступность врача, тепло в домах и качественная вода. Именно по решению таких повседневных вопросов люди во многом судят о реальных переменах в регионе.