От "большой дубинки" до удара по верхушке: какие сценарии рассматривает Трамп
В Вашингтоне обсуждают четыре варианта давления на Иран — от демонстрации силы и переговоров до ударов по ядерной и ракетной инфраструктуре или попытки смены власти, сообщает BAQ.kz.
Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на действующих и бывших представителей Пентагона.
Один из сценариев — политика «большой дубинки» по аналогии с подходом Теодор Рузвельт: жесткие сигналы и военное усиление без немедленного удара, чтобы подтолкнуть Тегеран к соглашению. Однако масштабное развертывание сил уже создает давление на Белый дом — держать их в постоянной готовности долго невозможно.
Более ограниченный вариант — атаки по ядерным или ракетным объектам. Они потребуют высокоточного оружия и не гарантируют долгосрочного эффекта: Иран способен восстановить потенциал.
Самым рискованным называют сценарий, связанный с устранением верховного лидера Али Хаменеи. Он может спровоцировать жесткий ответ, вплоть до дестабилизации региона. Полномасштабная наземная операция при этом считается малореалистичной.
