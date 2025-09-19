В Актау состоялось торжественное закрытие международного фестиваля-выставки фотографов тюркских стран, объединившего мастеров из 11 государств, передает BAQ.KZ. В течение четырёх дней 14 профессиональных фотографов совершили экспедицию по самым живописным уголкам Мангистау, запечатлев природу, памятники истории и повседневную жизнь региона.

Маршрут фестиваля пролёг через Торыш, Шеркалу, урочище Бозжыра, подземную мечеть Шопан-ата, Голубую бухту и другие знаковые места. Итогом путешествия стала масштабная выставка лучших работ, открытая для жителей и гостей города в областной библиотеке имени К. Сыдиыкoва. Экспозиция будет доступна для посещения в течение месяца. Организаторы подчёркивают: главная цель фестиваля — показать через искусство фотографии богатство природы, национальный колорит Мангистау и общее культурное наследие тюркских народов.

По словам директора областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности Акмарал Зейиловой, фестиваль стал не только творческим проектом, но и площадкой для культурного обмена.

Участники собрали уникальный фотоматериал, который демонстрирует красоту и самобытность региона. Такие инициативы способствуют укреплению культурных связей между странами и развитию потенциала фотографов, — отметила она.

Фотограф из Мангистау Тимофей Старовойтов добавил, что экспедиция позволила по-новому взглянуть на родной край.

Сколько лет живу в Мангистау, но так и не посещал его достопримечательности. Этот фестиваль закрыл данный гештальт и вдохнул новое дыхание в творческую среду, — сообщил он.

На церемонии закрытия участникам вручили благодарственные письма и памятные подарки от международной организации ТЮРКСОЙ и акима Мангистауской области. Фестиваль стал ещё одним подтверждением того, что Мангистау остаётся уникальной точкой притяжения, где встречаются культура, история и современное творчество.