С 1 января 2025 года в Казахстане заработала Единая платформа недропользования. Это цифровая система, которая помогает эффективнее управлять недрами и делает отрасль понятнее и привлекательнее для инвесторов.

Раньше, чтобы получить лицензию, подать заявку или собрать геологические данные, компаниям приходилось проходить долгий и запутанный бумажный путь. Процессы были непрозрачными и уязвимыми для коррупции. О том, что изменилось с запуском платформы, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Как создавалась платформа

Работу над запуском системы начали еще в июле 2024 года. Для этого был изучен международный опыт. За основу был взят опыт геопорталов Финляндии, Канады, Великобритании и ОАЭ.

Отдельно можно отметить вклад Геологической службы Финляндии: ее специалисты проводили консультации, делились практическим опытом внедрения подобных платформ и помогли подобрать решения, соответствующие современным международным стандартам.

Курировал работу запуск платформы профильное ведомство - Министерство промышленности и строительства РК.

Создание платформы было обусловлено необходимостью снизить коррупционные риски и повысить прозрачность отбора участков недр. ЕПН переводит сферу недропользования в цифровой формат: делает доступ к участкам и лицензиям открытым и понятным, ускоряет все процедуры для инвесторов и обеспечивает автоматический контроль исполнения лицензионно-контрактных обязательств.

Международный опыт

Казахстанская ЕПН изначально проектировалась с учетом опыта стран-лидеров в добывающей отрасли, а их решения были адаптированы под местные условия.

Так, в Западной Австралии системы Tengraph и GeoVIEW считаются эталоном прозрачности: пользователи видят полный объем геоданных. Аналогичный подход реализован и в Казахстане — интерактивные карты позволяют не только видеть занятые и свободные участки, но и учитывать инфраструктуру: линии электропередачи, дороги, особо охраняемые природные территории. Это важно для планирования капитальных вложений.

В Канаде (Онтарио и Британская Колумбия) система MLAS дает возможность "столбить" участки онлайн за считанные минуты. Похожий эффект в Казахстане обеспечило внедрение онлайн-аукционов в 2025 году: права недропользования распределяются быстро, без необходимости личного присутствия.

Норвегия делает ставку на максимальную прозрачность отчетности и экологического мониторинга. Казахстанская ЕПН движется в том же направлении: платформа обязывает недропользователей сдавать отчёты по лицензионно-контрактным условиям (ликвидационный фонд, обучение кадров, НИОКР и др.) в цифровом формате, что позволяет государству в режиме реального времени следить за исполнением обязательств.

Первые результаты

Внедрение Единой платформы недропользования уже в первый год показало заметный эффект. Раньше компаниям приходилось работать с бумажными архивами и направлять длительные запросы в физические фонды, чтобы получить геологические данные.

Теперь доступ к ним открыт онлайн 24/7, что сокращает затраты на предварительные исследования (pre-scoping) и ускоряет предпроектные работы.

Аукционы по недропользованию тоже сильно изменились. Вместо офлайн-торгов с ограниченным кругом участников они проходят полностью в онлайн-формате, в том числе с возможностью участия международных инвесторов.

Это повышает конкуренцию и ведет к росту стоимости подписных бонусов.

Отдельный результат - рост прозрачности. Раньше многие процессы сопровождались повышенными коррупционными рисками, сейчас каждый шаг фиксируется в системе в виде цифрового следа. Это укрепляет доверие со стороны иностранных и частных инвесторов.

Наконец, сократились сроки административных процедур. Если раньше оформление лицензии на геологоразведку могло занимать 120 и более дней, то через платформу этот срок уменьшился до 10–15 дней.

В итоге перспективные участки недр быстрее вовлекаются в экономический оборот.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, платформу еще предстоит масштабировать. Один из ключевых вызовов - качество оцифровки исторических данных: эффективность ИИ-алгоритмов для прогнозирования перспективных участков напрямую зависит от "чистоты" и полноты загруженной информации, в том числе советского периода.

При этом Единая платформа недропользования образца 2025 года уже вывела Казахстан в число стран с передовым цифровым регулированием ресурсной отрасли.